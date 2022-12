Jusqu’à 15 cm selon les régions – La neige enchante et perturbe le canton de Vaud Après une année chaude, l’arrivée des flocons signe le retour à des conditions «normales» pour un début de décembre. La gare de Payerne a été à l’arrêt. Rails et routes ont subi des blocages. Chloé Din

Payerne sous la neige, vendredi matin. À la gare, le trafic des trains a été complètement à l’arrêt entre 7h et 9h. Jean-Paul Guinnard

Pour la première fois cet hiver, le canton de Vaud a passé son beau manteau blanc, comme le reste de la Suisse. Les chutes de neige étaient annoncées pour la nuit et la matinée de vendredi. Elles ont été au rendez-vous, tout particulièrement au-dessus de 500 mètres. «Pratiquement tout le canton a vu des flocons tomber», confirme Vincent Devantay, météorologue à MeteoNews.

Week-end blanc

Les hauts de Lausanne et l’arc jurassien se sont réveillés sous une couche allant jusqu’à 15 cm. Du côté d’Echallens et Cossonay elle se situait entre 10 et 12 cm. Sous la barre des 500 mètres, le centre de Lausanne, les hauts de Morges, Yverdon et La Côte ont enregistré des chutes de l’ordre de 5 à 7 cm.

1 / 4 Les arènes d’Avenches sous la neige, le vendredi 9 décembre. Jean-Paul Guinnard

Les précipitations devraient diminuer dans le courant de la matinée, mais une partie de ce manteau neigeux pourrait bien se maintenir au cours du week-end, en particulier au-dessus de 600 mètres. «Les températures resteront froides, en particulier dimanche», explique Vincent Devantay. En revanche, la couche de neige ne fera que peu de résistance dans les régions proches du lac et dans le Chablais, en raison du foehn.

«Presque tous les mois de cette année ont connu des températures au-dessus des moyennes de saison. Avec ces chutes de neige, nous revenons à des conditions normales. Les températures du début du mois de décembre se sont même situées un peu en dessous des moyennes», commente Vincent Devantay.

Trains à l’arrêt

Pour les pendulaires, sans surprise, des perturbations ont été au rendez-vous, notamment sur le réseau CFF, en raison d’aiguillages enneigés. C’était notamment le cas à la gare de Payerne, qui a été complètement bloquée dès 7h ce matin. Quelques bus de substitution ont été proposés, mais les voyageurs ont dû prendre leur mal en patience jusqu’à 9h.

Autre souci important, le train des vignes entre Vevey et Puidoux a été à l’arrêt dès 6h30, avec un retour à la normale annoncé pour 11h30. Là aussi, des bus de substitution ont été organisés. Enfin, quatre trains ont dû être supprimés entre Lausanne et Genève aux alentours de 7h, occasionnant quelques minutes de retard pour les passagers concernés.

Attente au volant

Du côté de la route: «La circulation a été difficile ce matin sur l’ensemble du territoire vaudois et en particulier dans le Gros-de-Vaud et sur les voies d’accès à Lausanne», observe Yann Graber, rédacteur à ViaSuisse. Sur l’axe Chavornay-Cossonay, les ralentissements ont entraîné une attente d’une trentaine de minutes pour les automobilistes, contre une dizaine de minutes en temps normal.

La circulation a été particulièrement difficile à Genève ce vendredi matin, mais plutôt pour les pendulaires venus de France. La circulation entre Coppet et la douane de Bardonnex était ralentie par la chaussée enneigée. «L’axe Genève-Lausanne a été étonnamment fluide», observe toutefois Yann Graber. Une seule route semble avoir été fermée dans le canton, entre Lutry et Savigny.

Chloé Din est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2015. Elle couvre en particulier le district de l'Ouest lausannois ainsi que les thématiques religieuses et spirituelles. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.