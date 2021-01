Météo – La neige et le verglas provoquent 2000 chutes par jour Lorsque les températures dégringolent, les assureurs-accidents enregistrent jusqu’à quatre fois plus de chutes, indique la Suva dans un communiqué. Comm / elf.

Les chutes de plain-pied ont surtout lieu le matin, entre 6h et 8h (Photo d’illustration). Suva, Marc Weiler

Ces derniers jours, les températures tournent autour de 0° et ce n’est pas sans risque pour les piétons. En cas de verglas et de neige, les assureurs-accidents enregistrent jusqu’à 2000 chutes par jour. C’est quatre fois plus que les autres jours, indique la Suva dans un communiqué.

Les chutes de plain-pied ont surtout lieu le matin, entre 6h et 8h quand il y a de la pluie, de la neige ou du verglas. À ces heures-là, «les routes et les trottoirs ne sont pas encore dégagés et la pénombre limite la visibilité», explique Peter Andermatt, statisticien à la Suva.

Prévoir plus de temps

La Suva conseille de prévoir plus de temps pour son trajet et de s’équiper correctement aux pieds.

En effet, lorsqu’il y a du verglas ou de la neige et que l’on marche vite parce qu’on est en retard, le risque de chute augmente.

La Suva recommande de consulter régulièrement le site de Météo Suisse pour s’informer des conditions météorologiques