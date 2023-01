C’est l’hiver – La neige perturbe la circulation à Lausanne Le M2 a été arrêté en début d’après-midi. Deux lignes de bus ont été interrompues. Raphaël Ebinger

Le M» a souffert de la neige sur la partie supérieure de la ligne où elle est à ciel ouvert. PHILIPPE MAEDER/ARCHIVES

Bien qu’attendue jusqu’en plaine, la neige a perturbé sensiblement la desserte des transports publics dans le canton. A Lausanne, le M2 a même cessé de circuler entre 14 h et un peu après 15 h sur les hauts de la ligne entre Croisette et Bessières. Lourde, la fine couche neigeuse avait recouvert les capteurs permettant aux rames de se situer, provoquant un arrêt de sécurité. Il a fallu envoyer des techniciens pour nettoyer les rames.

En raison des difficultés de circulation sur le réseau routier des hauts de la ville, aucun bus de remplacement n’a pu être engagé.

Au niveau des bus, les lignes 47, 6, 2 et 69 sont perturbées par la neige et ne desservent plus l’entier des arrêts. Les 41 (Montolieu, Praz-Séchaud) et 58 (Bussigny, gare – Penthalaz, poste) sont quant à elles complètement interrompues.

La circulation est aussi affectée sur les autoroutes A1 et A9.

Raphaël Ebinger est rédacteur à la rubrique Vaud & Régions, basé au bureau de Nyon. Journaliste généraliste, il a un intérêt particulier pour la politique locale, mais aussi pour le monde de la bière. Auparavant, il a travaillé pour Le Nord Vaudois et la Presse Nord Vaudois, mais aussi aux bureaux de Lausanne et de Morges pour 24heures. Plus d'infos

