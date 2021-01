Météo – La neige perturbe les transports et aggrave le risque d’avalanche Les tombées de neiges atteignent des records depuis mercredi surtout en Suisse alémanique, paralysant les transports publics et le trafic routier. La police municipale appelle à la prudence.

Avec près de 30 cm de neige tombée la nuit dernière, la circulation à Zurich est fortement gênée. KEYSTONE/Wey Alexandra

La neige est tombée en abondance et à des niveaux records entre mercredi et vendredi après-midi dans les Alpes et en plaine, surtout en Suisse alémanique. Le danger d’avalanche est élevé et le trafic routier perturbé. Les transports publics restent paralysés à Zurich.

En plaine, il a neigé jusqu’à 40 cm entre jeudi et vendredi, indique MétéoSuisse. Dans les vallées alpines de l’est de la Suisse, la couche supplémentaire atteint entre 50 cm et un mètre. En montagne, il est tombé entre un et deux mètre de neige à de nombreux endroits, selon MeteoNews. Les précipitations ont cessé vendredi après-midi.

Les conditions de circulation sur les routes sont précaires. Des centaines d’arbres ou de branches sont, en outre, tombés sur les chaussées en Suisse alémanique.

Selon le bulletin d’avalanche, le niveau de danger est de 4 (élevé) sur de vastes zones des Alpes. Le niveau de danger le plus élevé est de 5. Sont concernés le versant nord des Alpes, sans les Préalpes, la quasi-totalité du Valais, une grande partie des Grisons et les régions les plus septentrionales du Tessin. Dans le reste du massif alpin et dans le Jura, le danger d’avalanche est au niveau 3.

Pas de bus ni de tram à Zurich

Les fortes chutes de neige constatées à Zurich ont entraîné la paralysie des lignes de bus et de trams en ville et dans ses alentours depuis jeudi soir, indiquent les transports publics zurichois (VBZ). De nombreuses lignes de contact ont été endommagées.

Il est conseillé d’utiliser le réseau RER, revenu progressivement à la normale dans le courant de la journée. Vendredi soir, seules quelques lignes de trams et de bus avaient repris leur service sur des tronçons toutefois limités.

La police municipale et les pompiers ont effectué environ 300 interventions depuis la mi-journée de jeudi en raison d’accidents de la circulation et de routes obstruées par des branches et des arbres. Elle appelle la population à ne pas se rendre en ville en voiture. Les secours y ont équipé leurs pneus de chaînes. Les promenades en forêt sont fortement déconseillées.

Dans le reste du canton, la police est intervenue à 650 reprises pour des accidents de la route et des chutes d’arbres. A Urdorf, un piéton âgé de 75 ans a été grièvement blessé, happé par une voiture en raison de la neige. Une dizaine d’autres personnes ont été blessées dans des accidents de ce type.

Nord-Ouest aussi touché

A Bâle, le trafic des transports publics est également perturbé. Il a dû être interrompu sur certaines lignes de trams et de bus en raison d’arbres qui sont tombés. Dans le canton de Bâle-Campagne, plusieurs routes ont été fermées et une vingtaine d’accidents de la route signalés.

En Argovie, une soixantaine de routes sont fermées dans les régions de Baden, Brugg, Lenzburg et Zurzach. La petite commune d’Ammerswil, près de Lenzburg, a été coupée du monde.

Dans le canton de Schaffhouse, des arbres sont tombés sur des routes, des voitures garées et des lignes électriques. Personne n’a été blessé. En terres saint-galloises, la police a recensé environ 60 accidents de la route liés à la neige. Elle est intervenue 80 fois pour des arbres ou branches abattus.

En Thurgovie, 150 incidents de ce type ont été signalés. A Saint-Gall aussi, les chutes de neige ont perturbé le trafic. Le canton compte une soixantaine d’accidents depuis mercredi soir.

Réseau ferroviaire au ralenti

Sur le réseau des CFF, le trafic ferroviaire est également très perturbé entre Winterthour (ZH) et St-Gall, écrivent les CFF. Il faut aussi s’attendre à des annulations et des retards sur de nombreuses lignes.

Dans l’Oberland bernois, la ligne Brienz-Interlaken est toujours coupée en raison d’une avalanche survenue jeudi. Dans les Grisons, le trafic ferroviaire est interrompu entre Sumvitg-Cumpadials et Disentis/Muster.

Nouvelles avalanches sur des routes

Dans le canton d’Uri, de nombreuses routes sont fermées en raison du danger d’avalanche. Une deuxième coulée s’est abattue vendredi matin sur la route cantonale reliant Seedorf à Bauen, après celle de jeudi matin. Aucun blessé n’est à déplorer. L’accès à Andermatt par la route reste également bloqué par la neige.

Dans le canton de Schwyz, une avalanche a coupé une route près d’Ibach. Dans le canton de Lucerne, un arbre est tombé sur une voiture à Ebersecken. Le conducteur est indemne.

Les chutes de neige ralentissent aussi la livraison du courrier, indique La Poste. Les facteurs sont parfois confrontés à des boîtes aux lettres rendues inaccessibles par une épaisse couche de neige.

ATS