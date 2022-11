Le rapport de la Commission Bergier a coûté 22 millions de francs à la Confédération. Trop pour Christoph Blocher qui avait dénoncé ce montant à l’époque. Le chef de file de l’UDC ne se doutait pas de l’utilité de ces recherches historiques. C’est une évidence aujourd’hui: le regard porté sur notre passé permet de mieux comprendre notre présent. Et de nourrir le débat.

La politique de la neutralité en est l’exemple. En 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le Conseil fédéral déclare au monde entier sa non-belligérance. Cela signifie, en substance, que Berne ne veut pas favoriser un camp. Et il ne doit pas contribuer aux efforts de guerre, sauf en réponse à une invasion.

La commission nous montre que cette vision idéale ne correspond pas à la réalité. Dès 1940, la Suisse peine à commercer avec tout le monde. Encerclée par les pays de l’Axe, elle reporte l’essentiel de ses exportations vers l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste, au détriment des Alliés.

La Confédération a même contribué à l’effort militaire de Rome et Berlin, ce qui est contraire à ses obligations. Les archives révèlent que nous leur avons accordé des crédits pour acheter des armes, produit et livré du matériel militaire, laissé amplement ouvert le trafic ferroviaire par les Alpes.

Cet éclairage du rapport Bergier est utile dans la controverse actuelle sur le rôle de la Suisse dans le conflit en Ukraine. Le même Christoph Blocher vient de lancer une initiative fédérale pour défendre son idée de la neutralité helvétique. Il affirme que le Conseil fédéral a trahi cet esprit: Berne serait devenu partisan, en reprenant les sanctions internationales contre la Russie. Ce qu’il n’avait pas fait, selon lui, en 1939-45 et qui avait permis au pays d’échapper à la guerre.

Ceux qui ont lu le rapport Bergier savent que cet esprit est un mythe. La neutralité pure, à équidistance de toutes les parties, n’existe pas. Les autorités peuvent y aspirer sur le papier. Sur le terrain, elles sont pragmatiques. La Suisse n’a jamais été neutre. Tandis que certaines entreprises n’ont jamais rechigné à travailler avec les faibles – les Alliées de 1940 – et les régimes – l’Afrique du Sud de 1970 et la Russie des oligarques, elle a toujours aligné sa politique sur les plus forts. Les nazis dans la première partie de la Seconde Guerre mondiale. Les USA durant la guerre froide. La Chine demain?

