Code pénal suisse – La notion de «meurtre passionnel» ne sera pas revue Le terme «passionnel» était discuté mercredi au Conseil des États car, en français et en italien, il porte à confusion pour certains.

La notion de «meurtre passionnel» ne sera pas corrigée dans le Code pénal (image d’illustration). KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

Le terme «meurtre passionnel» ne sera pas corrigé dans la version en français et en italien du Code pénal au profit d’un terme plus neutre. Le Conseil des États a rejeté mercredi, par 25 voix contre 14, une motion du National émanant de la gauche.

Les députés avaient jugé que le meurtre qualifié de «passionnel» en français et en italien prête à équivoque et renvoie au «crime d’honneur». Ils avaient donc accepté l’idée d’un terme plus neutre tel qu’il est utilisé en allemand «Totschlag», qui signifie «meurtre involontaire».

Société versus vocabulaire juridique

Dans la société, les termes «passionnel» et «passionale» sont toujours associés à tort, par les francophones et les italophones, à un meurtre qui serait commis dans le cadre d’une relation amoureuse, a pointé Lisa Mazzone (Vert-e-s/GE).

Le vocabulaire juridique et technique bien établi ne prête pas à confusion dans l’application du droit, a opposé Philippe Bauer (PLR/NE) pour la commission.

ATS

