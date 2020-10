Justice – La nouvelle «affaire Maudet» rappelle un précédent neuchâtelois En 2013, l’affaire Legrix avait déchiré l’Exécutif de la ville de La Chaux-de-Fonds. La majorité avait privé l’élu de son département à la suite de graves accusations, avant de revenir en arrière. Marc Bretton

Jean-Charles Legrix, photographié en 2013. Sandro Campardo

Une affaire ancienne présente d’étonnantes similitudes avec le dernier rebondissement touchant le conseiller d’État Pierre Maudet: l’affaire Legrix. Élu au Conseil communal (l’Exécutif) de La Chaux-de-Fonds en 2010, Jean-Charles Legrix dirigeait le dicastère des infrastructures et des énergies. En février 2013, à la suite de dysfonctionnements internes, le Conseil communal commande un audit.

Constats sévères

Rendues quelques mois plus tard, ses conclusions sont sévères. «Parmi les onze facteurs de dysfonctionnement relevés, le principal met en cause le management inapproprié et parfois constitutif d’actes illicites de M. Legrix.» La détérioration du climat, ajoute le texte, serait liée non seulement «au conflit interpersonnel l’opposant à un subordonné, le chef de la voirie, mais également à de graves lacunes de l’encadrement en général au sein du dicastère». Résultat, «une atmosphère générale fondée sur les incivilités, l’irrespect, le laxisme et le manque de ligne s’est développée, générant des situations conflictuelles entre différents groupes de collaborateurs». Cerise sur le gâteau: «Le directeur du dicastère ainsi que certains collaborateurs déloyaux auraient manqué à leurs obligations légales.»