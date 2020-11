Protection de la population – La nouvelle cartographie du masque à Lausanne La Ville a défini les zones à forte affluence où le port du masque est obligatoire du lundi au samedi entre 7 et 20 heures. Joëlle Fabre

Les masques sont obligatoires dans certaines rues de la capitale vaudoise. 24 Heures/Odile Meylan

Où porter le masque? Où dévoiler ses narines en toute sécurité et sans risque d’être amendé? Qu’est-ce qu’une rue très fréquentée? Le flou qui régnait autour de la nouvelle obligation fédérale de porter le masque à l’extérieur dans les zones à forte affluence est désormais levé à Lausanne.

La Municipalité a délimité les zones qui correspondent à cette définition sur le tout le territoire communal. Il s’agit d’un large périmètre qui englobe grosso modo tout le centre-ville, avec ses rues commerçantes et ses places, jusqu’au boulevard de Grancy, sous gare. Plusieurs quartiers excentrés sont aussi concernés: l’espace devant la Migros des Bergières, le quartier commercial de Chailly et de La Sallaz, ainsi que la zone située entre la station de métro du CHUV et le CHUV.

«Nous avons considéré le bord du lac comme un lieu de délassement.» Pierre-Antoine Hildbrand, municipal de la Sécurité et de l’économie

Pourquoi pas Ouchy? «Nous avons considéré le bord du lac comme un lieu de délassement, où la population peut choisir librement de se rendre ou pas», explique Pierre-Antoine Hildbrand, municipal de la Sécurité et de l’économie. Idem pour le parc Mon-Repos ou celui de la Grenouille, qui feront office d’oasis urbains où l’on pourra tomber le masque.

Dans les zones définies à forte affluence, le port du masque sera obligatoire du lundi au samedi, de 7 à 20 heures. Nul besoin de se promener avec le plan Lausanne sous les yeux: la Ville promet d’installer d’ici à lundi des panneaux idoines bien visibles aux abords de l’ensemble de ces lieux. Une signalétique a d’ores et déjà été apposée dans les zones de marché.