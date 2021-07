Divertissement - La nouvelle conquête de Netflix

Reed Hastings le répète depuis des années. La concurrence pour Netflix, société qu’il a cofondée et qu’il dirige depuis 1997, ne se limite pas aux seules plateformes de streaming mais concerne toutes les formes de divertissement. Et, parmi elles, le jeu vidéo arrive en tête, tant son essor au cours de la dernière décennie a été phénoménal.

Considéré il y a quelques années encore comme une sous-culture destinée aux enfants et aux geeks mal dans leur peau, le jeu vidéo représente aujourd’hui une source de divertissement pour plus d’un quart de la population mondiale. Qu’il se joue sur plateforme mobile, sur console ou sur ordinateur, le jeu vidéo a une constante: il est chronophage et addictif.