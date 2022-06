«Faire connivence.» Le credo de la 38e édition du far°, festival des arts vivants à Nyon, sera de tisser des liens entre les êtres vivants. Ce mantra, c’est aussi une invitation à faire connaissance avec la nouvelle équipe du festival. En février, Anne-Christine Liske a repris les rênes de la manifestation, après le départ de Véronique Ferrero Delacoste. Garni d’un tiers d’artistes suisses, le festival se disséminera du 10 au 20 août dans différents lieux et marquera son retour à l’Usine à Gaz. Interview express.

Au cours du mois de passation, j’ai rencontré les artistes invités par Véronique Ferrero Delacoste, je suis allée découvrir leurs spectacles et j’ai visionné des captations. Puis nous avons ajouté plusieurs propositions pour compléter la programmation. La notion de «connivence» vise aussi à raconter cette transition: nous cherchons à nouer un lien entre la nouvelle équipe, les artistes et le public.

Quelle est votre vision pour le festival?

Je souhaite que le far° reste un lieu ouvert, avec des propositions pointues mais accessibles à toutes et tous. Les thématiques liées à la durabilité sociale et écologique me tiennent particulièrement à cœur. Elles se refléteront sous plusieurs formes dans les spectacles que nous accueillerons. L’an prochain, nous allons également développer notre programme «Extra Time» (ndlr: tremplin de la relève) au niveau national, en partenariat avec la Suisse alémanique et le Tessin, sous le nom «Extra Time +».