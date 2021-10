Travaux à Lausanne – La nouvelle passerelle prend forme au centre-ville

Le nouveau passage piétonnier devrait être terminé entre le 6 et le 8 novembre. Il est construit en parallèle au Grand-Pont et est destiné à compenser la fermeture de ce dernier pour travaux dès le 17 janvier.

En plein centre-ville de Lausanne, une nouvelle passerelle provisoire prend forme. Les piétons pourront l’emprunter pendant la fermeture du Grand-Pont. Cet axe majeur de la mobilité lausannoise devrait être bouclé pour travaux dès le 17 janvier.

Le nouvel ouvrage se dresse quasiment en parallèle au Grand-Pont. «Le chantier se déroule comme prévu et, si le temps le permet, il devrait être terminé pour une ouverture entre le 6 et le 8 novembre», a expliqué mercredi à Keystone-ATS Patrick Etourneau, chef du Service lausannois des routes et de la mobilité.