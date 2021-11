Conseil communal de Vully-les-Lacs – La nouvelle Petite-Glâne franchit un premier écueil Six mois après avoir fait patienter les statuts de la revitalisation du cours d’eau, Vully-les-Lacs les a acceptés. Sébastien Galliker

Prévu sur quatre communes, deux cantons et sur près de 7 km, le dossier de revitalisation de la Petite-Glâne est devisé à plus de 20 millions de francs. JEAN-PAUL GUINNARD

Et de un! Mardi, le Conseil communal de Vully-les-Lacs a validé les statuts de l’Association intercommunale pour la revitalisation de la Petite-Glâne (25 oui, 15 non et 5 abstentions). La commune vaudoise est ainsi la première à donner son accord à cet important projet visant à diminuer les risques de crues, rompre le tracé rectiligne de la rivière et y développer faune et flore. Prévu sur quatre communes, deux cantons et sur près de 7 km, le dossier est devisé à plus de 20 millions de francs.

Et c’est là où le bât aurait pu blesser sur Vaud. Une importante part de sponsoring est prévue sur Fribourg, canton qui subventionne moins largement ce type de travaux. Pour Vully-les-Lacs, la participation est ainsi de 5,69 millions, mais une fois les subventions, le sponsoring et l’apport en terres communales comptés, la commune n’aura que 50’000 francs à débourser, ainsi que sa participation à la construction d’un nouveau pont.

Voisin du PAC AgriCo

Si une quinzaine d’élus ont voté contre le dossier, seul Alexandre Bardet a motivé son opposition, pour une question de crédibilité. «Vully-les-Lacs s’oppose au plan d’affectation cantonal (PAC) AgriCo de Saint-Aubin (FR), en raison de la hausse de trafic. Même si on nous dit le contraire, cette revitalisation est liée à la réalisation de ce PAC. On ne peut pas s’y opposer d’un côté et le favoriser de l’autre», s’est exprimé le conseiller communal.

«Les modalités de l’entretien futur des berges sont réglées.» Victorio Quercia, rapporteur de la commission

Auparavant, la commission technique avait relevé que les questions soulevées ce printemps lors de l’étude d’une première version des statuts avaient obtenu leur réponse. «Les modalités de l’entretien futur des berges sont réglées», a notamment présenté Victorio Quercia. Suffisant pour convaincre la majorité. Les communes de Saint-Aubin, Vallon (FR) et Missy se prononceront en décembre.

Nouvelle école en vue

Le second vote de la soirée a été plus net. À l’unanimité, les élus ont accordé un crédit d’étude de 330’000 francs en vue de l’extension de l’école primaire de Salavaux. Selon le calendrier, l’agrandissement pourrait être livré au printemps 2024. Devisé à 4,6 millions, le bâtiment devrait comporter trois niveaux sans sous-sol et s’implanter le long de la forêt, entre la Broye et l’école actuelle. Le projet prévoit la construction de cinq salles de classe standard, trois salles séparables en deux, une salle des maîtres, un ascenseur et divers locaux techniques.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.