Conseil communal de Lausanne – La nouvelle présidente mise sur son sourire et son expérience Magali Crausaz succède à l’UDC Nicola Di Giulio. Discrète au sein de la gauche radicale, l’indépendante se sent pourtant légitime dans sa récente fonction. Simone Honegger

Magali Crausaz préfère la formule de «première citoyenne de Lausanne», plutôt que «présidente». CHANTAL DERVEY

Magali Crausaz Mottier, de son nom complet, affirme «qu’il n’y a rien à raconter sur elle». Elle le reconnaît d’emblée: elle adore aller à la rencontre des gens mais, au sein du Conseil communal, on l’entend peu. Elle peine à s’exprimer et à débattre de ses idées en public. Un manque d’assurance dû notamment à sa dyslexie, explique-t-elle. Elle se dit donc d’autant plus admirative des élues de son groupe Ensemble à Gauche: «Elles montent au combat sans se laisser démonter. Je les appelle mes petites guerrières!»