Axe de mobilité transformé – La «nouvelle» route Suisse mise sur la sécurité La route cantonale entre Mies et Founex a fait peau neuve et joue un rôle de desserte. Une cérémonie a marqué la fin des travaux, qui ont coûté 20,5 millions de francs. Yves Merz

Vue des aménagements de la route Suisse (RC1) entre Mies et Founex. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Avec l’urbanisation croissante de la région qu’elle traverse, la RC1, plus joliment nommée la route Suisse, ou route du lac, a perdu sa vocation de route de transit et joue désormais un rôle de desserte. Finalisé cet automne, le réaménagement du tronçon de 5,2 km entre Mies et Founex facilite un accès sécurisé aux différents villages et autres espaces de vie de la Terre-Sainte. L’aboutissement de cet ambitieux projet, dont les premières études datent de 2004, a été célébré mardi par une cérémonie officielle réunissant les personnalités politiques de la région de Nyon et la conseillère d’État Nuria Gorrite.

Les travaux, d’une durée de trois ans, ont permis de créer des pistes mixtes de chaque côté de la route pour les piétons et les cyclistes. Trois nouveaux giratoires ont été aménagés pour faciliter l’insertion du trafic provenant des routes transversales. Deux contre-allées, parallèles à la route principale, permettent de sécuriser les stationnements le long du lac. Enfin, 17 îlots disposés au milieu de la route facilitent la traversée des piétons. Cet axe de mobilité, emprunté par 11‘500 véhicules par jour, est apaisé, ce d’autant plus qu’un revêtement phonoabsorbant réduit les nuisances sonores. En 2017, un référendum lancé à Coppet contre ce projet avait été balayé dans les urnes.

«Nous inaugurons une route qui contribue au développement durable de notre région.» Nuria Gorrite, conseillère d’État vaudoise

«Nous inaugurons une route qui contribue au développement durable de notre région», a déclaré la conseillère d’État Nuria Gorrite, soulignant également la valeur symbolique d’une voie qui relie deux cantons. Le syndic de Mies Pierre-Alain Schmidt a rappelé que de grands défis attendaient encore la région en matière de mobilité. Il a émis le vœu que les futurs projets puissent avancer plus vite. Les prochains travaux devraient concerner la traversée en localité de Rolle, puis de Prangins et de Nyon, avant le tronçon Prangins-Gland, après 2025.

Les travaux de réaménagement de la route Suisse entre Mies et Founex ont duré trois ans et ont coûté 20,5 millions de francs. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Yves Merz est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2007. Basé au bureau de Nyon, il couvre l'actualité de la Côte et France voisine. Il a travaillé au journal La Côte et à la Tribune de Genève. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.