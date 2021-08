Foot-golf – La nouvelle star de foot-golf s’appelle… Granit Shaqiri! Rien à voir avec Xherdan ni avec Xakha, mais il joue magnifiquement avec un ballon sur un green. À voir dès vendredi et tout le week-end sur les hauts d’Aubonne. Christian Maillard

Les meilleurs joueurs de foot-golf seront dès vendredi et tout le week-end au Signal-de-Bougy pour un tournoi très relevé. DR

Il a le prénom du capitaine de l’équipe de Suisse et le nom d’une des stars de cette sélection, mais lui, c’est dans le foot-golf qu’il excelle. Granit Shaqiri sera en effet l’une des têtes d’affiche dès vendredi du 8e tournoi du Signal-de-Bougy (VD).

Ce sont plus de 660 joueurs représentant une quinzaine de pays qui vont se retrouver sur les hauteurs de Rolle et d’Aubonne pour une épreuve majeure du calendrier international très prisée par les joueurs. Alors qu’il y avait la concurrence avec une compétition au Mexique et aux États-Unis, que ce soit le champion du monde argentin ou des champions d’Europe de la discipline ont préféré le parcours vaudois. «C’est le fruit de notre travail depuis des années, à organiser un beau tournoi, le plus vieux sur le continent, sur un magnifique parcours», se réjouit Julien Babel, l’un des créateurs de ce sport dans notre pays, né à Carouge, avant de se faire connaître dans les hauts de Saint-Cergue, à Basseruche puis à Villars, où se sont déroulées les trois premières éditions.

Déjà passée entre les gouttes du Covid l’année dernière, cette compétition n’a reçu aucune restriction obligatoire pour les joueurs qui seront sur le terrain. «Maintenant, précise Julien Babel les gens, qui auront passé la frontière munis d’un certificat Covid ou une attestation pourront malgré tout se faire tester s’ils le désirent pour se rassurer.»

Dans ce sport, il faut aussi posséder une bonne frappe, comme Vincent Hubert… Sébastien Anex

Tout commencera vendredi avec la reconnaissance du terrain (le practice) le matin avant une épreuve de double l’après-midi. Une compétition de dix-huit trous se déroulera le samedi avec une finale réunissant les 20 meilleurs le dimanche. Un prize money de 6000 francs permettra au vainqueur de chaque catégorie (élite, senior et femmes) d’empocher 750 francs.

Présent l’an dernier au Signal-de-Bougy, Murat Yakin, le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale, ne sera pas là cette fois-ci, tout comme Patrick Müller, devenu un mordu de ce sport qui attire de plus en plus de stars du ballon rond. Christian Karembeu, Jean-Pierre Papin, Sylvain Wiltord, Teddy Sheringham, Robert Pirès et Sonny Anderson ont aussi aimé cette autre manière de faire ronronner la sphère sur un green. L’ex-international argentin Fabian Ayala s’est classé 3e de la dernière Coupe du monde!

Vincent Huber (à g.) a toutes ses chances de s’imposer au Signal-de-Bougy. C’est l’un des vœux de Julien Babel (à dr.) organisateur de ce tournoi. Sébastien Anex

«Je pense que Lionel Messi n’aurait aucune chance de gagner… la première fois, sourit Julien Babel. Mais ces grands joueurs comprennent vite le principe du jeu où il ne suffit pas de posséder une belle frappe, sur un terrain qui n’est pas toujours plat, il faut beaucoup de finesse.»

«Je pense que Lionel Messi n’aurait aucune chance de gagner… la première fois. Mais ces grands joueurs comprennent vite le principe du jeu» Julien Babel, organisateur du 8e tournoi de Signal-de-Bougy

Ancien champion d’Europe, Lionel Jacot, mais aussi David Mancino et Vincent Huber, devraient, comme à chaque fois, jouer la victoire du côté du Signal-de-Bougy. alors que les organisateurs attentent un succès suisse depuis la première édition. «On a aussi un petit nouveau qui a toutes ses chances de s’imposer également s’il gère bien les moments de pression», renchérit l’organisateur genevois. Son nom? Granit Shaqiri. Cela ne s’invente pas…

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.