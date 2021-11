Carte blanche - La nouvelle taxe auto est à côté de la plaque

La lenteur du monde politique à faire face à l’urgence climatique est-elle encore à démontrer? Elle justifie les actions de désobéissance civile, selon des militants. On l’a vu encore cette semaine au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Les treize qui ont occupé le siège de Retraites Populaires en mars 2019 ont été condamnés, comme d’autres avant eux. Dans le mot tribunal il y a le mot «tribune»: celle sur laquelle les activistes et leurs avocats montent pour marteler leur message.

La COP26 est un échec, ont-ils pu ajouter face au juge cette semaine. La principale salle d’audience du Palais de justice de Montbenon résonnait d’arguments oscillant entre l’espoir (un peu) et le désespoir (beaucoup). Il était question d’extinction de masse des espèces animales, de possible fin de l’humanité, de militants prêt à la vasectomie ou à la stérilisation. Cette salle n’a jamais aussi bien porté son surnom: le catafalque. Surnom qu’elle doit au caractère fort ténébreux de sa décoration murale et à la modestie de son éclairage.

«On ne va pas attendre du gouvernement cantonal qu’il fasse des efforts pour l’ensemble de la planète. En revanche, ce n’est pas trop demander qu’il combatte les comportements les plus nuisibles de ses citoyens-automobilistes.»

Les désobéissants seraient coupables d’anecdotiques gesticulations. Cette jeunesse impatiente aurait tort de ne pas croire aux autorités démocratiquement élues. Elle détournerait le regard des pas de géant qu’accompliraient les responsables politiques de proximité. En terre vaudoise, il faudrait donc qu’ils applaudissent à la rénovation de la taxe auto que le Conseil d’État a présentée au début du mois? Et puis quoi encore?

Un être humain sur 10’000 habite dans le canton de Vaud. C’est peu et c’est beaucoup. On ne va pas attendre du gouvernement cantonal qu’il fasse des efforts pour l’ensemble de la planète. En revanche, ce n’est pas trop demander qu’il combatte les comportements les plus nuisibles de ses citoyens-automobilistes. Or, c’est un projet miteux qui est sorti de la boîte noire du Conseil d’État.

Après presque une législature d’une très lente gestation, voici un dispositif mi-figue mi-raisin. Bonus pour les bagnoles les plus propres, allant jusqu’au taux de 90%. Malus pour les plus sales, mais seulement jusqu’à 25%, avec possibilité d’aller jusqu’à 50%, mais pas plus. Faut pas pousser, quand même. Certes, l’équation du calcul de la taxe est remaniée. Mais la différence entre le résultat d’aujourd’hui et celui de demain est plutôt cosmétique.

«Ce qui nous a conduits, c’est la préservation de l’équilibre, expliquait la ministre Christelle Luisier devant le congrès du PLR jeudi soir à Yverdon. D’une part des taxes en phase avec ces thématiques environnementales (sic), mais, d’autre part, tenir compte que dans ce canton on a besoin de la voiture, que des familles ont besoin de la voiture, qu’on est dans un canton très diversifié.»

Pollueurs mieux protégés que les familles

Telle qu’elle se présente aujourd’hui, la future taxe auto fera donc une belle jambe au propriétaire vaudois de la Porsche Cayenne: il ne devrait guère débourser que 300 francs de plus par an. Et 800 francs de moins qu’un Genevois roulant dans la même voiture. Peut-être que ceux qui optent pour des voitures électriques pourraient recevoir un coup de pouce plus important qu’aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, la nouvelle formule algébrique protège plus les pollueurs que les familles.

Mais quel aurait été le risque politique d’un projet plus vigoureux? Les élections approchent: peut-être que la ministre-candidate veut éviter de perdre des points du côté de l’UDC. Les socialistes se taisent. Le PLR, évidemment, approuve. Les Verts jouent leur partition. Et ceux qui occupent les sièges bébés aujourd’hui, auront-ils des raisons de remercier les élus de leurs parents?

Jérôme Cachin est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2019, spécialisé en politique. Il a été le responsable de la page Vaud de La Liberté de 2003 à 2019. Il est l'auteur d'Institutions politiques vaudoises, avec Mix & Remix (Loisirs et Pédagogie), paru pour la première fois en 2013.

