Jusqu’à -20 degrés – La nuit a été glaciale en montagne La Glattalp, dans le canton de Schwytz, a enregistré la température la plus basse pendant la nuit de vendredi à samedi. Dans les montagnes romandes, le record de froid a été recensé aux Diablerets.

Une forte baisse de température a été mesurée à la Glattalp. (Photo d’archives) KEYSTONE/SIGI TISCHLER

La Suisse a connu une nuit glaciale de vendredi à samedi, en particulier en montagne. C’est à la Glattalp (SZ) qu’il a fait le plus froid, avec -20 degrés.

Au col de la Buffalora, dans les Grisons, les températures ont chuté entre -18,3 et -19,5 degrés, indiquent samedi SRF Meteo et MeteoNews sur Twitter. À Andermatt (UR), entre -14,3 et -16,5 degrés ont été mesurés. Il faisait -13,8 degrés à Sils im Engadin (GR) et -13,1 degrés à Obergoms (VS). En plaine, les températures ont tourné autour de 0 degré.

Il a fait moins froid dans les montagnes romandes, selon les mesures de MétéoSuisse. La température la plus basse a été recensée aux Diablerets (VD), avec -8,8 degrés.

ATS

