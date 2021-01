Suisse – La nuit de dimanche à lundi a été la plus froide de l’hiver Le record de la nuit a été enregistré à Glattalp (SZ) avec un thermomètre qui est descendu à -34,7 degrés alors qu’il n’a fait «que» -26 degrés à La Brévine (NE).

La Brévine a enregistré une température de -26 degrés la nuit de dimanche à lundi (archives). KEYSTONE/STEFAN MEYER

La nuit de dimanche à lundi a été la plus froide de l’hiver dans de nombreux endroits en Suisse. A La Brévine (NE), le thermomètre est descendu à -26 degrés, tout comme à Andermatt (UR). Le record de la nuit a été enregistré à Glattalp (SZ) avec -34,7 degrés.

A Viège (VS), le thermomètre affichait -14,8 degrés, à Frutigen (BE) -12,5 degrés et à Marsens (FR) -12,1 degrés, selon des informations des services météorologiques diffusés sur Twitter.

Les -26 degrés de la nuit sont une température plutôt clémente pour La Brévine. La Sibérie de la Suisse avait enregistré en 1987 le record suisse, avec -41,8 degrés. Pour marquer cet événement, une Fête du froid, qui attire jusqu’à 5000 visiteurs, est organisée chaque année depuis 2012. Elle n’aura pas lieu en 2021, en raison du Covid.

