Suisse – La nuit dernière a été la plus froide de l’hiver Les températures ont été glaciales en Suisse en raison de l’absence de nuages. Le mercure est descendu à -30,7 degrés à Glattalp (SZ). Il a fait -24 degrés à La Brévine.

En Suisse romande, c’est du côté de la Brévine et du lac des Taillères qu’il a fait le plus froid. CHTalos

Il a fait très froid la nuit de vendredi à samedi en montagne. C’était même la nuit la plus glaciale de l’hiver, indique MeteoNews dans un communiqué. Le record a été enregistré à Glattalp, dans le Muotathal, à 1858 mètres d’altitude, avec -30,7 degrés. Aux Grisons, la commune de Samedan a également grelotté avec -26,8 degrés.

Côté romand, le record a été enregistré à La Brévine, qui a mérité son nom de Sibérie de la Suisse avec -24 degrés. Il a également fait très froid au Locle (NE) avec -17 degrés et à La Chaux-de-Fonds (-13,7 degrés)

En plaine aussi, les températures ont été glaciales. Il a gelé un peu partout. Le record a été enregistré à Ilanz (GR) avec -14,3 degrés. Côté romand, c’est à Viège , en Valais, qu’il a fait le plus froid (-13,3) et dans le Jura bernois, notamment à Courtelary (-12,6). Le canton de Vaud a connu aussi des basses températures en campagne avec un petit -8 degrés à Oron-la-Ville et -8,7 à Villars-Tiercelin.

Et la Suisse n’a pas fini de grelotter. Notre pays se trouve entre un anticyclone sur le proche-Atlantique et une zone dépressionnaire sur le Maroc qui se dirige vers la Méditerranée occidentale. Mais entre ces deux systèmes, un courant de bise se met en place et dirige sur nous de l’air polaire.

En plaine, il fera ce samedi entre -2 à +1 degrés, explique MétéoSuisse. Mais une bise modérée soufflera sur le Plateau et le bassin lémanique qui accentuera la sensation de froid. En montagne, la bise sera modérée à forte sur sur les crêtes du Jura et des Préalpes. Il ne fera entre -8 et -5 degrés à 2000 mètres.

Dimanche, le brouillard recouvrira le Plateau du Jura aux Préalpes. Il faudra aller au-dessus de 1500 voire 1800 mètres, pour trouver le soleil qui brillera largement dans les Alpes. Il ne fera pas plus de -2 degrés en plaine et -8 en Valais. La bise là aussi accentuera la sensation de froid, notamment autour du bassin lémanique.

cht/comm