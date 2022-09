Fête à Morges – La Nuit des épouvantails travaille à ramener la vigne en ville En plus de célébrer le roi des vignerons et d’offrir un spectacle pyrotechnique à la région, la manifestation tisse le lien du terroir et de la campagne avec le monde urbain. Cédric Jotterand

Les organisateurs de la Nuit des épouvantails font la promotion du vignoble local lors d’un gros événement festif avec, comme point d’orgue, le couronnement du roi des vignerons ainsi qu’un spectacle pyrotechnique. 24 HEURES/VANESSA CARDOSO

À Morges, ils sont encore beaucoup à évoquer la Fête des vendanges, même s’il n’en reste plus que des photos en noir et blanc. C’est tout le contraire avec la Nuit des épouvantails qui, d’une certaine façon, lui a succédé symboliquement et pour un jour seulement à la fin des années 2000.

Sorti d’une pause forcée, l’événement revient après quatre ans d’absence avec l’idée de rassembler ville et campagne autour d’un produit phare de la région: le vin. «Notre comité n’est pas issu du milieu du terroir ni du vignoble, mais il éprouve un très grand respect pour les métiers de la terre. C’est ce qui nous anime pour rendre hommage aux femmes et aux hommes qui y sont actifs, tout en essayant d’offrir un samedi de joie et pourquoi pas de bonheur», détaille Eric Kaltenrieder. Car c’est bien le probable futur procureur général du canton qui préside l’organisation depuis plusieurs années.

Une dimension féerique

En marge d’une légende inventée de toutes pièces, la «Nuit» peut se conjuguer à tous les temps sans véritable protocole établi, au gré des forces vives. D’abord très écrite, avec une partie théâtrale appuyée, elle est rapidement devenue «fantastique», avec du feu, de la musique et une dimension féerique.

«Elle doit péter, c’est ça le résumé», s’amuse le président, qui a convoqué pour la seconde fois la troupe des Commandos Percu, qui se définit comme la compagnie internationale des arts de la rue, avec un talent confirmé dans la pyrotechnique. «Si l’on fête concrètement les vignerons, c’est aussi une célébration de nos valeurs et de la tradition qui se perpétue à travers cet événement. Les jeunesses campagnardes viennent renforcer le cortège avec leurs tambours alors que les paysannes vaudoises se chargent du ravitaillement.»

Eric Kaltenrieder, président de la Nuit des épouvantails. 24HEURES/VANESSA CARDOSO

«Si l’on fête concrètement les vignerons, c’est aussi la célébration de nos valeurs et de la tradition.» Eric Kaltenrieder, président de la Nuit des épouvantails

Alors que se tient simultanément le grand marché en ville, un cortège s’ébranle en effet depuis le petit village de Denens – capitale mondiale de l’épouvantail – dans le but de rallier le parc des Sports où un village à la gloire du terroir est dressé près de la scène qui accueille le spectacle, ce dernier étant gratuit.

C’est aussi l’occasion de couronner un roi, l’Association des vins de Morges faisant de la sorte passer une sorte de message subliminal au gré du lauréat. Il s’agit parfois de saluer une carrière exemplaire, comme Michel Cruchon cette année, ou de mettre en avant des femmes ainsi que des visages incarnant la relève d’une région viticole qui fait figure de moteur dans le canton par son dynamisme et un sens inné de la promotion de ses crus, alors qu’elle n’a pas l’aura spontanée de Lavaux ou Yvorne; ce qui ne l’empêche pas d’occuper le devant de la scène quasi en permanence.

Cédric Jotterand est journaliste à la rubrique vaudoise, responsable du bureau de Morges. Il est par ailleurs rédacteur en chef du Journal de Morges, lauréat du Prix BZ du journalisme local. Plus d'infos @JotterandC

