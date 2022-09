CONCOURS | 50 x 2 invitations + une nuitée à gagner – La Nuit des musées 24 heures vous invite à la Nuit des musées de Lausanne et Pully 2022: une édition en béton!

La Nuit des Musées DR

Cette année, la 21e Nuit des musées de Lausanne et Pully propose de la culture à la pelle! Le samedi 24 septembre, de 14h à 2h, 26 institutions offrent plus d’une centaine d’animations pour tous les goûts. Casques de chantier, pelles et rubalises s’invitent également à l’After des musées jusqu’à 4h du matin.

Participez au tirage au sort pour remporter deux des 100 invitations mises en jeu.

Tentez aussi votre chance pour gagner:

1 nuitée pour deux personnes offerte par le Royal Savoy Hotel & SPA Lausanne. Chambre double, petit-déjeuner inclus

Ouvert en 1909 et magnifiquement restauré, situé tout près du lac Léman, l’hôtel 5 étoiles le Royal Savoy conjugue avec panache style Art nouveau et modernité. Service sur-mesure, confort sans demi-mesure, ce lieu de légende offre à chaque hôte le luxe absolu: celui de se sentir comme chez soi.

Informations complémentaires: www.lanuitdesmusees.ch

