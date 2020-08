Suisse – La nuit la plus chaude enregistrée à Pleigne Le thermomètre n’est pas descendu en dessous des 20 degrés sur une grande partie du territoire avec un pic dans le Jura dans la nuit de jeudi à vendredi.

Vendredi devrait être un des jours les plus chauds de l’année, ce qui incite à la baignade ou à des activités nautiques (photo symbolique). Keystone

La Suisse a vécu une nuit tropicale en cette fin de semaine. Le record de 23,4 degrés a été enregistré à Pleigne, dans le canton du Jura, bien que la localité se trouve à 800 mètres.

Les températures devraient déjà approcher ou dépasser les 30 degrés à la mi-journée, a indiqué vendredi Meteonews dans un communiqué. L’après-midi, le thermomètre pourrait monter à 32 ou 35 degrés.

De telles valeurs sont des records pour la seconde moitié du mois d’août. Meteonews s’attend même aux températures les plus chaudes de l’année pour quelques stations de mesure.

Risques d’intempéries

Outre Pleigne, les valeurs les plus chaudes de la nuit en Suisse romande ont été mesurées à Evionnaz (VS) avec 22,1 degrés, à Vevey (VD) avec 21,9 degrés et à Lausanne Pully avec 20,8 degrés.

Le risque d’orages va augmenter dans la nuit de vendredi à samedi et un front froid arrivera samedi, amenant de la pluie. Les températures vont baisser mais ne seront pas fraîches.

ATS/NXP