Astronomie à portée de main – La nuit noire du Projet Perséides étend sa galaxie Un nombre record de communes éteindront leurs feux pour favoriser l’observation des étoiles filantes. La lutte contre la pollution lumineuse avance. Fabien Lapierre

Le ballet céleste des étoiles filantes fait des Perséides un spectacle à ciel ouvert époustouflant, vu ici depuis Sankt Antönien, dans les Grisons. KEYSTONE

Il n’aura jamais été aussi facile d’avoir la tête dans les étoiles… filantes! Dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 août, près de 140 communes – essentiellement vaudoises, mais aussi neuchâteloises, fribourgeoises et valaisannes – éteindront plus ou moins leurs lumières, facilitant l’observation du spectacle céleste offert par les Perséides. Plus d’une centaine de petits météores, débris de la comète Swift-Tuttle, brilleront chaque heure en se consumant dans l’atmosphère.