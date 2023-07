Un été au zénith (23/41) – Là où le soleil manque, un syndic italien se bat pour repeupler Le village de Viganella, dans le Piémont, s’est rendu célèbre avec l’installation, en 2006, d’un miroir pour réfléchir les rayons en hiver. Lise Bourgeois

Le syndic de Borgomezzavalle, Stefano Bellotti, parle de son mandat comme d’une mission. Elle consiste en particulier à réhabiliter le travail des ancêtres qui ont fondé le village à l’époque où il y avait là encore du travail. Le manque de soleil est un des facteurs de la désertification du lieu. ODILE MEYLAN

«Là où il y a la lumière, il y a la vie.» Dans ces lieux lovés entre les montagnes, la formule prend tout son sens. Les habitants de Viganella, dans le Piémont, en savent quelque chose, eux qui, en hiver, vivent durant quatre-vingt-trois jours à l’ombre. C’est ce qui a donné l’idée au syndic d’alors, Pierfranco Midali, d’installer un miroir sur le mont Scagiola (1100 mètres) pour diriger les rayons quelques heures par jour sur la place du village. On était en 2006; l’aventure a coûté 100’000 euros et a fait connaître le tout petit village dans le monde.

Le miroir (au centre) est précieux en hiver. C’est une «bizarrerie» qui attire quelques curieux mais ne suffit pas encore à redonner le dynamisme espéré dans ce lieu adossé à la montagne. ODILE MEYLAN

Dix-sept ans plus tard, nous nous sommes rendues dans ce petit patelin pour voir si ce remède tout à fait original a porté ses fruits. Là-bas, les rues ne sont pas des rues, mais des couloirs herbeux entre les maisons de cailloux, construites à dos d’homme. Personne n’est dehors. Les habitants sont au travail ou prennent le frais derrière leurs persiennes. Seul un chat se manifeste, intrigué par les visiteuses.

Pas de commerce, ici, pas de bistrot. Proches du flanc de la montagne, les toits de pierres sèches se confondent presque avec le paysage. Sur les rares façades lisses des maisons plus contemporaines figurent des fresques religieuses ou des schémas stylisés sur la course annuelle du soleil.

À Viganella, les travailleurs ne sont pas là la journée. Au petit matin, une retraitée fait un brin de ménage. La bâtisse à arcades est la Casa Vanni, du nom de l’artiste qui y habita, aménagée en centre de cérémonies et en Bed and Breakfast. ODILE MEYLAN

Stefano Bellotti, syndic depuis 2020, nous rejoint. Ce jeudi 20 juillet, il a un grand motif de satisfaction: il vient d’apprendre que 15 enfants sont inscrits à l’enclassement pour la rentrée prochaine, ce qui permet de garder l’école ouverte.

«Dans ces territoires montagneux, le dépeuplement est encore en cours.» Stefano Bellotti, syndic de Borgomezzavalle

L’installation du réflecteur a-t-elle changé la vie du village? «L’idée a suscité beaucoup de curiosité, en Europe et au-delà», évoque Stefano Bellotti. Ce projet «un peu bizarre» a aussi permis «d’égayer» la vie et «d’apporter un peu de sérénité et de sourire». Lorsqu’il était enfant, lui et sa bande de copains s’amusaient dans le village avec des petits miroirs, des specchietti. Mais les habitants sont désormais habitués à la présence du réflecteur et n’en font pratiquement plus cas: «Aujourd’hui, cela fait partie de la routine.»

Au «repos» en été Le miroir de 8 mètres sur 5 est mû par un mécanisme hydraulique et électronique. En hiver, il reflète la lumière durant quelques heures sur la place du village. DR Haut de 5 mètres et large de 8, le miroir de Viganella est fait d’un acier spécial qui permet notamment que la lumière réfléchie ne soit pas aveuglante. Du 11 novembre au 2 février, il éclaire la place centrale du village et la façade nord de l’église datant du XVIIe siècle. L’«ensoleillement» dû au faisceau artificiel dure de 10 h 30 environ au début de l’après-midi. Lorsqu’il n’est pas en fonction, le réflecteur est désactivé et mis «au repos», comme dit le syndic Stefano Bellotti. Dans cette position neutre, il ne peut pas être endommagé par le vent ou toute autre condition météorologique problématique. Les mécanismes hydraulique, électrique et électronique qui l’actionnent ont besoin d’entretien ordinaire et extraordinaire, de manière périodique. Le 5 février, peu après le retour du soleil, les habitants se réunissent pour la fête de la Candelora.

Pas d’invasion

Le stratagème du syndic Midali n’a donc pas déversé des flots de touristes, même si de nombreux articles ont été consacrés au miroir au fil des ans. Très peu utilisé dans le monde, cet artifice suscite surtout de la curiosité. Après l’installation de 2006, des endroits en Suisse et en Autriche ont cherché à faire de même. Mais, à notre connaissance, peu y sont parvenus, pour des raisons financières, notamment.

Coincée dans les montagnes, Viganella reste dans l’ombre du 11 novembre au 2 février. Le 5 février, le village célèbre la fête de la Candelora, en l’honneur du retour du soleil. ODILE MEYLAN

Les quelque 200 âmes de Viganella sont des pendulaires et des frontaliers en poste dans le Haut-Valais, ainsi que des personnes à la retraite: «Dans ces territoires montagneux, le dépeuplement est encore en cours, reprend Stefano Bellotti. Nous avons cette difficulté car les gens sont partis dans les grands centres. Ici, il n’y a plus de travail comme au XXe siècle, avec les cultures et les mines de fer. Et la tendance baissière continue…» Au détour des ruelles, de nombreuses vieilles bâtisses sont à vendre pour une bouchée de pain. Mais il faut les restaurer, ce qui, pour la Commune, est «hors de prix».

Malgré tout, Borgomezzavalle veut motiver les habitants à rester et conquérir une nouvelle population: «Après le Covid, on met en avant l’air pur et les conditions d’habitation fantastiques en montagne, le côté sauvage, avec les sentiers de randonnée et des lieux magiques!»

À quelques encâblures du village, le centre de vacances Alberobello, de Borgomezzavalle, reçoit davantage de soleil. ODILE MEYLAN

Cercle vicieux

Il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Comme le dit l’une des rares personnes croisées au village, une jeune femme qui venait visiter sa mère, il y a là un cercle vicieux: «Moins il y a de monde, moins il y a de transports publics, moins il y a de facilité à y habiter.»

À Viganella, il n’y a pas de rues, mais des petits chemins herbeux qui longent les maisons de pierre. Une partie d’entre elles attendent, en vain pour le moment, d’être restaurées. ODILE MEYLAN

Pour Stefano Bellotti, la charge de syndic est devenue une réelle «mission». Lorsque nous parcourons les alentours de la commune, où circulent quelques vacanciers et des habitants proches de Viganella, il salue chacun: «Je suis tout le temps appelé, pour un renseignement, ou parce que tel et tel se disputent, ou encore parce qu’il y a une branche d’arbre sur le chemin.»

Un État lointain

Travaillant un peu plus bas dans la vallée, le politicien de milice n’a pas une minute à lui. La tâche est vaste, pour gérer le quotidien ou pour promouvoir la réhabilitation du lieu. La Commune est impliquée dans différentes associations qui tentent de rétablir certaines cultures agricoles, de prolonger la vie des vieilles maisons en pierre sèche ou encore de récupérer les terrains en friche en vue de reconstruire.

Au dire de Stefano Bellotti, l’État italien ne se préoccupe plus trop de ces lointaines contrées. «En 2016, nous avons fusionné Viganella et Sepiana (ndlr: devenues Borgomezzavalle) pour survivre, raconte-t-il encore. Maintenant, nous devons encore attirer du monde. Heureusement, l’école ne fermera pas cette année.»

Un sujet tabou en Suisse? Parler du manque de soleil n’est pas facile sous nos latitudes. Que ce soit au Pays-d’Enhaut ou dans les villages les plus ombragés du Valais, les langues ne se délient pas volontiers pour évoquer une vie quotidienne à l’ombre. La question est vaste dans la mesure où les endroits qui manquent d’ensoleillement sont très nombreux dans notre région, bordée par les Alpes et le Jura. Nous avons lancé trois petits coups de sonde. En Valais, les syndics contactés nous répondent qu’il n’y a pas vraiment de manque d’ensoleillement dans leur commune et que même un peu d’ombre est toujours préférable au brouillard que subissent en hiver certaines plaines vaudoises… À Rossinière, au Pays-d’Enhaut, personne ne nie le problème. Mais on ne voit pas comment en parler. D’où ce constat désarmant: «Que voulez-vous que je vous dise? Quand il n’y a pas de soleil, il n’y a pas de soleil…» Les statistiques de MétéoSuisse montrent qu’en 2022, les trois sites les moins ensoleillés en Suisse ont été Mottec, hameau de la commune d’Anniviers, Elm, dans le canton de Glaris, et Vals, aux Grisons. Il faut cependant ajouter une précision. Comme l’indique Christophe Salamin, de MétéoSuisse, la statistique ne concerne que l’année 2022 et ne correspond pas exactement à l’ensoleillement potentiel que l’on pourrait calculer en fonction de la situation géographique. Si l’on regarde les chiffres sur une moyenne de dix ans, les sites sont toutefois presque les mêmes. Les moins ensoleillés sont Elm (1218 heures d’exposition) et Mottec (1258 heures), Vals arrive en revanche en 11e position. Peut-être ces lieux pourront-ils se «consoler» un jour avec le dérèglement climatique. «En Suisse, on est passé d’un pays du froid à un pays qui se réchauffe plus vite que les autres», dit encore Christophe Salamin. Les trous encaissés et mal notés aujourd’hui pourraient devenir ceux où l’on recherche les délices de l’ombre et de la fraîcheur.

