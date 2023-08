Prix d’art 2023 du Club alpin suisse – Là où on ne l’attend pas, Fragmentin adore «briser les murs» Lauréat du prix du Club alpin suisse, le collectif lausannois expose son esthétique à la fois fluide et réfléchie au Musée alpin suisse à Berne. Coup de fil à un trio très en vue. Florence Millioud

«Câblage mondial», à voir au Musée alpin suisse, à Berne, fait écho à une pièce dressée par le collectif sur le parcours Verbier 3D dans cette même idée des informations que pourrait livrer un carottage dans le futur. FRAGMENTIN

On pourrait partir en courant, refroidi à la perspective d’être confronté à un art cérébral, tellement le sérieux des sujets traités par le collectif Fragmentin colle à la course technologique et aux doutes liés à son impact futur. Pourra-t-on un jour maîtriser les chutes de pluie? Les ondes peuvent-elles en cacher d’autres? L’obéissance à l’effet de groupe existe-t-elle dans la réalité virtuelle?