Cinéma sous pression – La pandémie a fait perdre un demi-million à Cinérive Entre mars 2020 et avril 2021, l’enseigne vaudoise a subi une perte de 500’000 francs en raison des fermetures forcées. Aucun licenciement n’est prévu à ce stade. Rémy Brousoz

Meryl Moser, directrice de Cinérive. Chantal Dervey

«Ça ne va pas très bien, mais on va s’en sortir. On s’en sort déjà mieux que prévu.» Directrice des cinémas Cinérive, Meryl Moser refuse de se laisser abattre. Comme beaucoup d’acteurs du monde culturel, l’entreprise basée à Vevey a sérieusement été égratignée par la pandémie. «Entre 2020 et 2021, nous avons dû fermer nos portes à deux reprises, pour une interruption totale de dix mois», souligne la patronne de l’enseigne qui exploite treize salles obscures à Vevey, Montreux, Aigle, Orbe, La Sarraz et Monthey.

Une mise hors service qui a coûté cher à Cinérive. «Entre le début de la pandémie et la reprise de nos activités au printemps dernier, nous avons perdu 500’000 francs», articule Meryl Moser. De quoi avoir des craintes pour les 80 emplois que compte la société? «Pour l’heure, aucune suppression de poste n’est prévue, affirme-t-elle. Nous en avons même créé de nouveaux pour l’escape room que nous venons d’ouvrir à Vevey.»

Timide reprise

Après ces deux pauses forcées, les cinémas de l’entreprise de la Riviera ont rallumé leurs projecteurs le 21 avril dernier, fonctionnant d’abord à un, puis deux tiers de leur capacité en raison des restrictions. Un redémarrage qui n’a pas immédiatement attiré les foules. «Les mois de mai et de juin ont été catastrophiques», note Meryl Moser.

Ce n’est qu’en juillet que les fauteuils de Cinérive ont renoué avec l’affluence. «Principalement grâce à la pluie et à des productions populaires comme Fast and Furious 9, Kaamelott, OSS 117, ainsi que des films familiaux.» Un soulagement pour l’entrepreneuse. «Vu la situation sur le plan sanitaire, nous avions peur que le public ne revienne pas au cinéma.»

«Vu la situation sur le plan sanitaire, nous avions peur que le public ne revienne pas au cinéma.» Meryl Moser, directrice de Cinérive

Nombreux films au portillon

Signe que l’industrie cinématographique sort également d’une longue hibernation, les blockbusters jouent actuellement des coudes pour se faire une place sur les écrans. «Il y a une certaine pression de la part des distributeurs, reconnaît Meryl Moser. L’offre est tellement importante que nous mettons une heure de plus pour établir notre programme hebdomadaire.»

L’enseigne veut par ailleurs continuer à se rapprocher de son public. Forte du succès de Planète(s) Femme, un cycle thématique mêlant films et débats, elle lance actuellement Planète(s) LGBTQIA+ et P’tite Planète(s), cette dernière étant destinée aux enfants. «L’objectif est de créer du lien, construire une communauté autour d’un sujet.»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.