C’est votre histoire – «La pandémie a gâché notre aventure d’expats» Partis s’installer à Singapour pour trois ans, Nadine, son mari et leurs deux enfants se sont retrouvés confinés un mois après leur arrivée. Valérie Fournier

«Singapour a tout de suite été très touché par l’épidémie et a réagi très vite de manière stricte. Les frontières ont été fermées et un confinement très sévère a été instauré.» – Nadine AFP

L’expatriation est une grande aventure, logistique déjà, mais surtout émotionnelle. Toutefois, quand on doit tout refaire dans l’autre sens après quelques mois à peine, c’est encore une autre histoire. C’est celle que nous avons traversée, avec ma famille, via Singapour. Mes amies avaient de forts doutes quant à mon départ. J’avais déjà quitté mon travail en Suisse pour suivre mon mari en Allemagne, d’abord à Hambourg, puis à Berlin. Son dernier poste l’avait amené à 650 km de chez nous et il faisait les trajets en voiture tous les week-ends pour rentrer, c’était rude, fatiguant… et tellement dangereux. Après deux ans à ce rythme, il a cherché une solution, au sein de son entreprise, en plein développement vers l’Asie. Pourquoi pas l’expatriation? Nous avons pas mal hésité avant de nous arrêter sur Singapour, une ville que j’avais visitée lors d’un voyage professionnel et dont je gardais un bon souvenir.