Coronavirus – La pandémie accélère le rythme dans le monde Les nouvelles contaminations ont de nouveau augmenté dans le monde, selon des informations de l’Organisation mondiale de la santé.

Côté décès, la situation reste préoccupante dans le monde. Keystone

La pandémie liée au coronavirus a repris un rythme plus rapide la semaine dernière dans le monde. Après deux semaines plus stables, dont une de ralentissement, le nombre de nouveaux cas a augmenté. L’Europe et le continent américain rassemblent 85% de ces infections.

Selon des données publiées mardi soir par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève et qui portent jusqu’à dimanche matin, les nouvelles contaminations se sont étendues de 4% la semaine dernière. L’Afrique a observé une augmentation considérable, devant le Pacifique occidental et le continent américain.

De son côté, l’Europe fait face à des chiffres plus inquiétants, selon ces données de l’OMS. Après deux semaines de recul des nouveaux cas, ceux-ci ont été stables la semaine dernière. Seules une partie de l’Asie et la Méditerranée orientale ont pu s’appuyer sur un ralentissement des infections.

Situation préoccupante

Côté décès, la situation reste également préoccupante. Le nombre de nouvelles victimes a progressé dans le monde, mais de 1%, moins que la semaine précédente. Avec plus de 34’000 d’entre elles, l’Europe est toujours la région la plus affectée, même si ce total est en baisse de 4%.

Comme pour les contaminations, l’augmentation la plus importante est observée en Afrique, dans le Pacifique occidental et sur le continent américain. Les nouvelles victimes diminuent là aussi dans une partie de l’Asie et en Méditerranée orientale. Au total, la pandémie a tué environ 1,6 million de personnes. Plus de 70 millions ont été infectées.

ATS/NXP