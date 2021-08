Craintes pour la retraite – La pandémie de Covid-19 sape la confiance dans la prévoyance Plus d’un tiers des Suisses craignent une baisse drastique de leur niveau de vie à la retraite à cause de la crise sanitaire, selon un sondage publié mardi. La confiance dans l’AVS est particulièrement ébranlée.

À la question de savoir si leur niveau de vie pourra être maintenu ou non à la retraite, 38% des femmes et 24% des hommes pensent qu’il sera réduit. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Christof Schuerpf

La pandémie de Covid-19, qui dure depuis plus d’un an et demi, sape le moral des Suisses par rapport au système de prévoyance. Selon un sondage publié mardi, 37% craignent une baisse drastique de leur niveau de vie à la retraite, notamment les femmes, les indépendants et les ménages à revenus modestes.

Selon l’assureur Groupe Mutuel, qui a réalisé l’enquête avec le journal «Le Temps», la confiance est particulièrement ébranlée dans le 1er pilier, l’AVS, considéré comme plus fragile que les deux autres.

À la question de savoir si leur niveau de vie pourra être maintenu ou non à la retraite, 38% des femmes et 24% des hommes pensent qu’il sera réduit; 38% des ménages à bas revenu craignent une baisse. Seuls 20% des foyers à revenus supérieurs ou aisés partagent cette crainte. Et 57% des sondés estiment que le niveau de vie des jeunes générations sera globalement inférieur.

Indépendants inquiets

Parmi les indépendants, 65% sont d’avis qu’ils ne seront pas bien couverts à la retraite. En 2020, ils étaient 60% à l’appréhender. C’est pourquoi plus de 70% d’entre eux sont favorables à ce que le 2e pilier devienne obligatoire pour les indépendants.

La perte de confiance est générale, alors que le système de prévoyance suisse, avec ses trois piliers, a économiquement plutôt bien résisté à la crise sanitaire. Dans le 2e pilier par exemple, le taux de couverture des caisses de pension est jugé très bon, écrit le Groupe Mutuel.

«Vol des rentes»

Avec la baisse du taux de conversion, 65% des personnes estiment que l’on assiste à un vol des rentes. Ils sont même 73% en Suisse romande à le penser, contre 61% en Suisse alémanique. À cela s’ajoute la crainte d’une hausse de l’inflation: 62% estiment que l’inflation sera très importante ou assez importante dans les cinq à dix années à venir.

En ce qui concerne la réforme de la prévoyance vieillesse, une courte majorité est favorable à un taux de cotisation identique pour toutes les classes d’âge. La baisse du taux de conversion et l’augmentation de l’âge de la retraite sont en revanche mal accueillies.

Plus de la moitié (53%) de l’électorat de droite estime qu’il incombe à chaque individu de financer une retraite décente, puis l’État et enfin l’employeur. À gauche, ils ne sont qu’un tiers (34%) à penser ainsi. Finalement, 64% des sondés affirment investir dans un 3e pilier ou une autre forme d’épargne, contre 61% l’année précédente.

Pour ce sondage, l’institut MIS Trend a interrogé 1224 personnes dans toute la Suisse du 17 au 25 juin.

ATS

