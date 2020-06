Tourisme en berne en Italie – «La pandémie doit être une opportunité pour imaginer un nouveau tourisme» Le maire de Florence s’adresse au monde pour sauver sa ville, ruinée par la crise sanitaire et économique. Il lance un appel aux mécènes pour une «nouvelle Renaissance». Dominique Dunglas Envoyé spécial à Florence

Le Palazzo Vecchio abrite l’Hôtel de Ville et un musée, sur la Piazza della Signoria, à Florence. Les pertes liées à la pandémie sont évaluées à 1 milliard d’euros pour le tourisme et 6 milliards pour l’industrie. Getty Images/iStockphoto

Rues vides de touristes, restaurants et magasins fermés, entreprises du made in Italy en chômage technique: Florence est sur la paille. Sous les fresques d’un salon du «Palazzo Vecchio», Dario Nardella, le jeune maire du Parti démocrate qui a succédé à Matteo Renzi, nous reçoit pour défendre son projet d’un nouveau modèle touristique basé sur la culture et l’éducation. Il compte sur des bienfaiteurs pour financer et sauver le patrimoine culturel de Florence.