Coronavirus – La pandémie en Europe commence à ralentir L’Organisation mondiale de la santé a annoncé mercredi que les contaminations au Covid-19 commençaient enfin à diminuer en Europe.

L’Europe est particulièrement touchée par la pandémie, comme ici en Espagne. Keystone

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus a ralenti sur une semaine en Europe, une première depuis plus de deux mois. Mais cette région reste la plus affectée actuellement et les nouveaux décès continuent de largement augmenter, de 18%.

Au total, près d’1,85 million de nouveaux cas ont été observés la semaine dernière, selon des données publiées mercredi à Genève par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et qui portent jusqu’à dimanche matin. Ce nombre est en recul de 10% par rapport à la semaine précédente.

Genève et Vaud sont problématiques

Autre indication, l’Europe rassemble à nouveau moins de la moitié des nouvelles infections. Mais la situation reste problématique, notamment en Suisse où les cantons de Genève et Vaud «ont une des propagations» les plus importantes dans le monde actuellement, comme l’avait dit lundi le chef du programme d’urgence au sein de l’OMS Michael Ryan.

Et à tel point que l’organisation elle-même n’est pas immunisée. L’OMS a admis qu’un groupe de cinq collaborateurs a été infecté parmi les dizaines de contaminations auquel elle a dû faire face. Le secrétariat de l’ONU à Genève est également affecté, avec une trentaine de nouveaux cas récemment. La situation sur les hospitalisations reste aussi tendue. Le nombre de nouveaux décès en Europe est celui qui avance le plus rapidement et a dépassé les 29’000 la semaine dernière.

Les morts en progression

Outre cette région, seule une partie de l’Asie, seule zone où le nombre de victimes a ralenti, a également pu s’appuyer sur une baisse des nouvelles infections, alors que la pandémie a progressé de 6% au total dans le monde. Celle-ci s’accélère très largement sur le continent américain, de plus de 40%.

Côté décès, le Pacifique occidental suit l’Europe. Le nombre de nouvelles victimes a progressé de plus de 10% dans le monde. Au total, plus d’1,3 million de personnes sont décédées de la pandémie. Et le nombre de cas dépasse les 53 millions.

ATS/NXP