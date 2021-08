L’invité - La pandémie est là pour rester: et la liberté?

Le directeur général de l’OMS demande instamment que les pays riches fassent beaucoup plus pour permettre la vaccination anti-Covid des régions défavorisées. Des efforts ont été accomplis, mais jusqu’ici nulle part on n’a pris la courageuse décision de différer la vaccination des groupes de population à très faible risque et de mettre ces doses à disposition ailleurs.

Est promue maintenant une troisième injection aux personnes vulnérables et l’OMS reparle d’égoïsme (à juste titre, à mon sens). À quoi un grand journal alémanique a rétorqué que le «marteau de la morale» est un mauvais instrument parce que les élus sont là pour servir les intérêts de leurs électeurs, point à la ligne. Mais ce «point à la ligne» ne pourra, devant les défis actuels, rester la règle ultime. Au sein des nations et entre elles, les inégalités qui ne font que croître sont l’un des problèmes majeurs de l’époque, comme le climat et avant le Covid.

«Notre pays devrait pourtant se souvenir que la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres.»

La Suisse n’échappe pas aux revendications libertaires contre les mesures de protection. Avec sa culture civique, notre pays devrait pourtant se souvenir que la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. Pour l’essayiste François Cherix, ces manifestants pro-liberté de faire tout et n’importe quoi, n’importe quand, renversent le sens du mot et peuvent menacer la démocratie.

Il y a des exemples fous: aux USA, les gouverneurs de la Floride et du Texas ont fait croître le nombre d’infections et de morts en interdisant toute imposition locale du port du masque – malgré les souhaits d’élus, entreprises ou écoles de le faire! À cet égard, un observateur demandait: «Devrions-nous raconter les histoires des antivax qui sont morts du Covid?»

«Faire société»

Chez qui se préoccupe de la santé publique et d’un socle d’éthique sociale, on voit des rappels nécessaires. Question vivement posée par le professeur genevois Didier Pittet: «Saurons-nous faire société?» (la Première du 27 juillet). Pour cela, il faudra bien accepter certaines limites impératives (sur le climat, on parle aujourd’hui de neuf limites planétaires). Les mots de restriction voire sacrifice doivent-ils être tabou (il est vrai qu’en parler est politiquement suicidaire)? Pourtant, oui, l’intérêt général/commun existe – et cela demande de considérer aussi les besoins et intérêts de celles et ceux qui peinent à faire face.

Après plus d’un demi-siècle où, sur le plan économique comme sur le plan sanitaire («Les maladies infectieuses, c’est fini», entendait-on…), nous avons eu tellement de possibilités que nos prédécesseurs n’avaient pas, la fête ne peut plus durer sans changer: nous sommes allés trop loin dans l’artificialisation de notre mode d’exister et la destruction de l’environnement – affaiblissant ainsi nos capacités de résistance. Quand allons-nous croire ce que nous savons de façon certaine?

D r Jean Martin Afficher plus Ancien médecin cantonal

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.