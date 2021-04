Nouveaux engagés en politique – La pandémie fait fleurir les sections jeunes des partis Le phénomène à l’échelon national se confirme dans le canton: les partis recrutent plus de jeunes depuis le Covid. Pour différentes raisons. Lise Bourgeois

Avec la pandémie, la jeunesse (ici lors de la Grève du climat) semble trouver le goût de l’engagement. Yvain Genevay/A

Le phénomène voit le jour au niveau national et se confirme dans le canton de Vaud: les jeunes ont été plus nombreux à s’inscrire dans des partis depuis l’arrivée de la pandémie. Au PLR, à l’UDC, chez les socialistes et chez les Verts, les sections jeunes voient leurs effectifs gonfler. Une manière de montrer que la jeunesse d’ordinaire si peu encline à s’occuper de politique se trouve aujourd’hui préoccupée par son devenir. Mais, entre gauche et droite, les motivations divergent.

Chez les jeunes socialistes, le porte-parole David Raccaud note une augmentation de plus de 10% des membres depuis décembre, ce qui correspond à une trentaine de nouvelles adhésions depuis octobre, dont 20 depuis décembre. «La crise du coronavirus a poussé les jeunes à s’intéresser davantage aux questions politiques, analyse-t-il. Nous avons aussi senti une nette augmentation des inscriptions au moment de la votation de l’initiative UDC sur la burqa.»