Ce 22 mars 2021, le monde entier devrait réfléchir à un autre sujet que la pandémie ou le climat. Il s’agit de la situation d’urgence en lien avec la Journée mondiale de l’eau. Créée en 1992, la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED) a suggéré qu’une journée par année soit consacrée à la situation toujours délicate des ressources en eau potable. L’eau décrétée «source de vie» a besoin d’actions fortes pour répondre aux attentes multiples.

La situation est simple. Plus de 2 milliards de personnes sur les 7,8 milliards que nous sommes n’ont pas accès à de l’eau propre. Cette situation provoque la maladie, l’impossibilité de se laver les mains en période pandémique, la décision de devoir aller ailleurs pour pouvoir boire et vivre.

«L’eau est géographiquement mal répartie.»

Pour celles et ceux qui passent des journées entières à la recherche d’eau pour leur famille, le problème n’est ni pandémique, ni climatique, il est vital et obsessionnel. La situation de la mise à disposition d’eau propre se heurte à plusieurs difficultés. Globalement, l’eau est géographiquement mal répartie. Elle est très sensible à la dégradation de notre environnement, car la majorité de l’eau douce est souterraine.

L’activité humaine se développe sans respect pour notre écosystème, par les nombreuses pollutions subites. Eau usée non décontaminée dans une situation sur deux, rejets de tous types de déchets industriels et domestiques directement dans l’environnement, utilisation de produits chimiques dans l’agriculture: toute pollution en surface empoisonne l’eau, qui s’écoule souillée dans le sous-sol.

Devons-nous changer notre mode de consommer? C’est une certitude. Même dans les pays où l’eau manque, les pollutions vont aussi bon train. Le remède passe donc par un besoin fort d’éduquer les populations sur les causes et effets de nos attitudes quotidiennes sans nuances. Ensuite, il ne fait aucun doute qu’il y a un manque de moyens financiers dans le financement de projets d’assainissement des eaux usées et dans les solutions d’accès à l’eau souterraine ou dessalée.

Vers la durabilité

L’eau est un bien précieux qui se heurte aussi à la corruption, l’argent destiné à des projets d’eau n’arrivant pas en totalité à destination. De plus, le recours à des financements avec une rentabilité à moyen et long terme n’est pas une priorité.

Lentement, se met en place et se pratique une finance durable, soumise au filtre des facteurs ESG (environnementaux, sociétaux et avec une correcte gouvernance). La prise de conscience de l’urgence en matière d’eau propre est nécessaire. Elle devrait mobiliser et sensibiliser tout le monde. Les difficultés économiques, enregistrées avec une pandémie ou un dérèglement climatique non maîtrisé, s’accentueront avec une horde de gens qui quitteront leurs pays pour disposer enfin d’eau.