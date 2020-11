Posséder un animal exige de l’engagement Afficher plus

Un petit compagnon à fourrure requiert des soins et de l’affection, et ce toute sa vie. Face à la ferveur dont font actuellement preuve les Suisses à l’endroit des bêtes, tous les professionnels interrogés rappellent que l’acquisition d’un chat ou d’un chien ne doit pas se décider à la légère. «L’année 2020 est particulière, avertit Sandro Zosso, directeur d’Anibis, qui travaille en étroite collaboration avec la PSA et la fondation Quatre pattes. Il faut bien réfléchir avant de se lancer dans l’aventure, par respect pour l’animal.» Loin d’être «une occupation pendant le confinement», toutous et matous «impliquent une responsabilité à long terme», ajoute-t-on chez Quatre pattes. D’ailleurs, à la PSA, on redoute que le retour à la normale ne rime avec abandon, si des personnes découvrent que «s’occuper d’un animal nécessite davantage d’efforts, d’argent, de temps et de patience qu’elles ne l’avaient imaginé».

Une autre problématique préoccupe la Société genevoise pour la protection des animaux: la vente sur internet. «Les sites d’annonces n’offrent aucune traçabilité sur l’origine, la santé et le suivi des animaux», s’inquiète Henri Balladur, responsable de la communication de l’organisation, qui a axé sa dernière campagne de publicité sur la question. Et de pointer le démantèlement, il y a un mois, d’un réseau illicite d’importation de chiots et de chatons à Genève, qui a mis en lumière le manque de transparence des offres sur la Toile.