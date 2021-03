Zurich – La pandémie n’a pas ébranlé Raiffeisen en 2020 Etoffant très légèrement ses revenus, le groupe bancaire coopératif st-gallois a vu son bénéfice net progresser de 3,1% au regard de 2019 à 861 millions de francs.

Raiffeisen table cette année sur une nouvelle solide marche de ses affaires. KEYSTONE

Raiffeisen s’est montré solide en 2020 face à un environnement rendu ardu par la pandémie de coronavirus. Il a vu son bénéfice net progresser de 3,1% au regard de 2019 à 861 millions de francs.

L’ensemble des produits s’est inscrit à 3,06 milliards de francs, soit une infime hausse de 0,3% en l’espace d’un an, indique jeudi Raiffeisen. Alors que le 3e groupe bancaire helvétique est en parallèle parvenu à réduire ses charges de 2,9% à 1,82 milliard, quand bien même son effectif s’est accru de 2,2% à 11’207 collaborateurs, le résultat d’exploitation a progressé de 4,1% à 967 millions.

Les opérations de bilan ont présenté une évolution favorable, les crédits hypothécaires s’inscrivent à 190,3 milliards de francs, soit une progression de 2,7%, en ligne avec celle du marché. L’établissement sis à St-Gall détenait ainsi à fin 2020 une part de marché stable de 17,6%, ce dernier précisant avoir continué à faire preuve de prudence en matière d’octroi d’emprunts.

Les autres créances ont bondi de près d’un quart (+23,1%) à 1,9 milliard de francs, dont 1,8 milliard pour les crédits Covid-19 octroyés aux PME dans le cadre du programme de prêts garantis par la Confédération. La part des crédits non garantis, accordés à la clientèle entreprises, demeure toujours aussi basse à 2,2%.

37’000 nouveaux clients

Les dépôts de la clientèle ont aussi nettement progressé, soit de 8,1% à 190,4 milliards de francs. Suite à la forte croissance de ces derniers au regard des prêts, Raiffeisen a réussi à porter son taux de refinancement à plus de 95%.

Au final, les fonds sous gestion ont eux aussi augmenté de 8,1%, à 224 milliards de francs. Sur l’année sous revue, Raiffeisen a séduit 37’000 nouveaux clients, portant leur total à 3,6 millions, ainsi que 27’000 nouveaux sociétaires et cela dans l’ensemble des régions de Suisse.

Continuant d’opérer de manière prudente, Raiffeisen estime avoir réalisé un très bon résultat. «Les différents secteurs d’activité ont bien évolué en suivant les priorités stratégiques. C’est en particulier dans les opérations de prévoyance et de placement que la croissance a été notable», s’est félicité son directeur général, Heinz Huber, cité dans le communiqué.

Principale source de revenus de Raiffeisen avec une part au total dépassant les 70%, les opérations porteuses d’intérêts ont crû de 1,9% à 2,3 milliards de francs, l’établissement notant cependant au passage une érosion des marges. Le produit des commissions et prestations de services s’est étoffé de 8,4% à 451 millions.

Raiffeisen relève avoir enregistré une progression significative dans les mandats de gestion de fortune, les dépôts de plan d’épargne en fonds de placement et les fonds de prévoyance notamment. Pour les premiers cités, leur nombre et volume ont plus que doublé. Les revenus des opérations de négoce ont en revanche fléchi de 13,4 millions de francs (-5,9%).

Dotation en capitaux solide

Dans le contexte de la crise sanitaire, le groupe a toutefois accru les correctifs de valeurs sur divers crédits. Dans le même temps, l’établissement le plus densément présent en Suisse avec 824 sites, a dissout des réserves constituées par précaution en milieu d’année.

Evoquant sa dotation en capitaux, Raiffeisen, qui figure au rang des cinq établissements systémiques de Suisse, précise remplir les exigences actuelles et à venir au niveau de son taux de fonds propres en mesure d’absorber les pertes (Total Loss Absorbing Capacity ou TLAC) pondéré en fonction du risque. Ce dernier s’est affiché à 20,6%.

Avec la campagne de vaccination en cours, les perspectives conjoncturelles se sont améliorées, juge l’établissement. Reste que l’économie helvétique ne devrait pas renouer cette année avec son niveau d’avant-crise.

Raiffeisen table cette année sur une nouvelle solide marche de ses affaires. Face à la persistance de taux d’intérêt à bas niveau, les conditions de financement de la propriété du logement restent attrayants. De ce fait, la dynamique des opérations hypothécaires devrait rester stable.

ATS