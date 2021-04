Quatre morceaux. C’est ce qu’il avait fallu au rappeur Comme1flocon pour se faire un nom dans sa ville et même signer en 2018 avec le label indépendant parisien Bendo Music. Depuis, tout s’est enchaîné très vite. Invité sur les scènes lausannoises, mais aussi à Paris par les médias français, l’artiste de 24 ans a fait son trou.

Son amour pour la musique et pour ses fans l’a poussé à sortir le mois dernier son premier EP, «Frescura», composé de sept titres: le résultat de deux années de travail. De quoi réchauffer les cœurs de son public et confirmer les attentes placées en lui.

Ce projet est une manière de rendre la pareille à mes fans et à mes proches qui ont financé la cagnotte pour mon studio à mon domicile. J’ai préféré le sortir, même si je ne pouvais pas le promouvoir convenablement ni le défendre sur scène, plutôt que de ne rien proposer du tout à mon public. La promotion de «Frescura» est surtout digitale. J’ai créé, par exemple, des petits challenges sur les réseaux sociaux . Mon travail d’animateur auprès des jeunes de mon quartier et le fait que j’habite chez mes parents me permettent de survivre financièrement, surtout avec la pandémie. Mais la prochaine étape sera d’arriver à gagner ma vie en étant indépendant.

Oui car j’écoute de tout: de la musique africaine, du rap, de la salsa, du R’n’B. Pour m’accomplir en tant qu’artiste, je souhaite pouvoir surprendre mon public en lui proposant des styles différents. Drake le fait à la perfection et m’inspire énormément. Je travaille aussi depuis des années avec les mêmes personnes qui me connaissent très bien, comme le producteur musical Santo ou la réalisatrice Nadia Tarra. Mais je n’ai pas encore exploité toute la diversité que je peux présenter avec ma musique. Vous pourrez le constater prochainement parce que de nombreux titres paraîtront bientôt.

Votre titre «Designer» est plus chanté R’n’B, tandis que «Patek Philippe» est plus Rap. Est-il important de cultiver cette diversité de styles dans votre musique?

Cet EP me représente vraiment en tant que personne. Vous pouvez y retrouver les styles de musique que j’aime et mes autres passions. J’aimerais beaucoup pouvoir créer ma propre marque de vêtements et collaborer avec des artisans de la mode ces prochaines années. Être actif dans plusieurs domaines. Comme1flocon n’est pas un personnage, c’est vraiment moi. Je ne joue pas un rôle et j’aime être authentique. Un flocon est toujours le même où qu’il soit. Mais contrairement à lui, je ne fonds pas au soleil ni sous la pluie!

La scène hip-hop lausannoise est en pleine expansion sous votre impulsion, et celles d’Arma Jackson, Kingzer et Badnaiy. Mais elle reste encore très underground et peu rentablepour les artistes. Pourquoi?

C’est peut-être une question culturelle. Pour réussir en tant qu’artistes, les Suisses romands doivent s’exporter. Il n’y a qu’une scène francophone. Je suis beaucoup plus écouté en France qu’en Suisse par exemple. Les arts au sens large pourraient aussi être plus valorisés dans notre société. Lorsque l’on me demande quel est mon métier et que je réponds «rappeur», on me demande souvent ce que je fais vraiment!