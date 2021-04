Exposition à Genève – La pandémie oblige le festival Electron à se réinventer Les organisateurs de la manifestation ont mis sur pied quatre événements échelonnés tout au long de l’année au lieu d’un unique festival de musique électronique au printemps. Une exposition de photographies ouvrira le bal le 22 avril.

Une soixantaine d’images seront visibles au Commun à Genève du 22 avril au 2 mai. www.facebook.com/festivalelectron

Le festival de musique électronique Electron revient sur le devant de la scène malgré la pandémie de Covid-19. Au lieu d’un unique festival au printemps, les organisateurs de la manifestation ont mis sur pied quatre événements pluridisciplinaires, échelonnés tout au long de l’année. Une exposition de photographies ouvre le bal le 22 avril.

Les responsables d’Electron avaient proposé, l’été dernier, à cinq photographes de capturer l’ambiance du premier déconfinement qui a suivi la première vague épidémique. Il s’agissait de saisir la réouverture, puis de la rapide fermeture, des lieux «de culte» nocturnes.

Les cinq photographes – Esther Fayant, Laurent Giraud, Rebecca Bowring, Mehdi Benkler et Anna-Tia Buss – s’étaient donné pour mission «de retracer la vie sans concerts et sans soirées», de faire la tournée des lieux déserts. Ils ont aussi donné la parole aux acteurs les plus touchés par les conséquences de la crise sanitaire.

«Extirpées de l’invisibilité»

Une soixantaine d’images ont été sélectionnées, captées dans différentes villes de Suisse et dans différents lieux, avec des portraits de personnes «extirpées de l’invisibilité dans laquelle ils sombraient». Elles sont accompagnées par une musique composée par Franz Treichler, membre fondateur des Young Gods.

L’exposition est à voir du 22 avril au 2 mai au Commun, à Genève.

ATS

