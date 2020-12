Coronavirus – La pandémie recommence à accélérer au niveau mondial Plus de 65 millions de personnes ont été contaminées à travers le monde depuis le début de la pandémie qui accélère à nouveau dans de nombreux pays.

La pandémie de coronavirus, qui a contaminé plus de 65 millions de personnes et en a tué plus de 1,5 million, a recommencé à accélérer dans le monde, alors que les projets de vaccination massive se précisent dans plusieurs pays.

Le Covid-19 a fait à ce jour au moins 1’507’480 morts, pour 65,2 millions de cas, selon un décompte de l’AFP vendredi. Et depuis le 24 novembre, plus de 10’000 nouveaux morts sont enregistrés chaque jour sur la planète (12’658 jeudi), un niveau jamais atteint auparavant.

Avec l’arrivée des vaccins, «nous commençons à apercevoir la fin de la pandémie», a estimé vendredi le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’un sommet de l’ONU sur la pandémie.

Mais «nous ne pouvons tout simplement pas accepter un monde dans lequel les pauvres et les marginalisés sont piétinés par les riches et les puissants dans la ruée vers les vaccins», a-t-il martelé, alors que le début des campagnes de vaccination est annoncé comme imminent dans certains pays – les plus riches de la planète.

Les Français antivax?

Au Royaume-Uni, premier pays à avoir approuvé mercredi le vaccin développé par Pfizer et BioNTech, l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a assuré vendredi, après des critiques sur la rapidité du processus, «qu’aucun vaccin ne serait autorisé au Royaume-Uni s’il ne respectait pas les normes de sécurité, de qualité et d’efficacité.»

Le pays le plus endeuillé d’Europe (60’113 morts) commencera la vaccination la semaine prochaine, pour les résidents et le personnel des maisons de retraite.

En France (54’140 morts), plus la vaccination prévue début janvier approche, moins les Français semblent vouloir se faire vacciner: seule la moitié en a l’intention, contre deux tiers en juillet, selon des chiffres officiels dévoilés par Santé publique France.

«On ne sait pas tout évidemment sur les premiers vaccins qui arrivent», a déclaré vendredi le président français Emmanuel Macron.

La vaccination sera gratuite. La campagne commencera en janvier pour les seniors en établissements de santé, et se poursuivra en février pour les personnes fragiles, puis au printemps pour l’ensemble de la population.

Suivant une stratégie similaire, l’Espagne espère vacciner 15 à 20 millions de ses concitoyens, sur une population de 47 millions, d’ici mai ou juin prochain. «Nous allons pouvoir commencer la campagne de vaccination début janvier», selon le ministre de la Santé, Salvador Illa.

La situation s’est améliorée récemment dans ce pays parmi les plus durement frappés d’Europe, mais le gouvernement régional de Madrid a néanmoins décidé vendredi d’annuler le traditionnel rassemblement du 31 décembre à la Puerta del Sol, en plein cœur de la capitale, pour avaler des grains de raisin au son des douze coups de minuit.

Ski restreint en Suisse

La situation reste contrastée en Europe. Un nombre record de 993 morts en 24 heures a été enregistré jeudi en Italie, déjà très touchée au printemps par la première vague épidémique. Le gouvernement a durci les conditions de déplacement à l’intérieur du pays pour les fêtes de fin d’année. En République tchèque, les commerces, restaurants et musées ont rouvert.

En Grèce, le confinement en vigueur depuis un mois a été à nouveau prolongé d’une semaine en raison de taux toujours élevés de contaminations.

Une photo du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, posant sans masque aux côtés de cinq motards rencontrés lors d’une randonnée en VTT dimanche à plus d’une heure de route d’Athènes, en violation du confinement, est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Quant à la puissante Eglise orthodoxe grecque, jusqu’ici largement sceptique voire hostile aux mesures anti-Covid, son propre chef a été contaminé. Pour Chrysostomos Stamoulis, professeur de théologie à l’Université de Thessalonique, «l’arrogance a prévalu, plusieurs (prêtres) se sentant invulnérables».

En Suisse, il sera possible de skier à Noël, mais la capacité dans les installations de transport fermées comme les trains et télécabines sera limitée et le masque obligatoire, a annoncé vendredi le gouvernement, sous la pression de la France, de l’Italie et l’Allemagne voisines, où les remontées mécaniques resteront à l’arrêt.

Flambée post-Thanksgiving

Les États-Unis, qui paient le plus lourd tribut avec 276’401 morts, ont enregistré jeudi plus de 210’000 nouvelles contaminations en une seule journée, un record absolu, selon l’université Johns Hopkins.

Les voyages effectués il y a une semaine pour Thanksgiving par des millions d’Américains risquent de provoquer «une flambée s’ajoutant à la flambée», selon l’immunologue Anthony Fauci.

L’Agence américaine des médicaments a aussi été sollicitée par Pfizer/BioNTech et, depuis lundi, par Moderna. En cas de feu vert, les deux vaccins pourraient être disponibles fin 2020 aux États-Unis.

Israël a indiqué vendredi avoir signé un contrat avec Moderna pour six millions de doses, après déjà un accord en novembre portant sur huit millions de doses de Pfizer/BioNTech.

En Russie, le président Vladimir Poutine a demandé que les vaccinations «à grande échelle», gratuites, commencent «à la fin de la semaine prochaine». Le Spoutnik V, développé par le centre de recherches Gamaleïa de Moscou, est dans la troisième et dernière phase d’essais cliniques sur 40’000 volontaires. Ses créateurs le disent efficace à 95%, comme le Pfizer/BioNTech.

Au Japon, les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo, reportés à l’été 2021 à cause de la pandémie, ont annoncé que la facture allait augmenter d’au moins 2,1 milliards d’euros, à cause des coûts liés au report et des mesures sanitaires qui seront mises en place pour l’événement.

