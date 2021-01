Elections communales à Corbeyrier – La panne de candidats inquiète la future ex-syndique Trois municipaux en poste ont décidé de laisser leur place au terme de la législature. Les remplaçants ne se bousculent pas au portillon. David Genillard

À 72, la syndique Monique Tschumi a décidé de ne pas rempiler. VANESSA CARDOSO

Les élections se suivent mais ne se ressemblent pas, à Corbeyrier. En 2016, ils étaient à briguer les cinq sièges municipaux au premier tour. La liste d’entente avait volé en éclats au second tour qui avait mis aux prises quatre listes différentes – l’Entente villageoise, Corbeyrier libre, Corbeyrier futur et les Robaleux – et six candidats pour les deux derniers fauteuils à pourvoir. Très différent, le scénario actuel inquiète la syndique, Monique Tschumi.

Est-ce que l’on s’achemine vers une campagne plus calme à Corbeyrier? Oui, trop calme même. Trois des cinq municipaux en place ont annoncé qu’ils ne se présenteraient pas, pour des raisons d’âge ou de charge de travail. Il s’agit de Monsieur Christian Genillard, Danielle Wanner et moi-même. Nos deux autres collègues sont Christine Christen et Christian Roubaty. Mais à moins d’une semaine du dépôt des listes, un seul candidat s’est déclaré et un autre a annoncé y réfléchir. À ce jour, la liste pour le Conseil communal compte déjà trente noms pour autant de sièges et les choses vont encore bouger d’ici à lundi.

Cette situation vous inquiète-t-elle? Oui. Est-ce qu’elle est due au Covid? Nous avons pourtant lancé un appel au Conseil communal, dans notre journal local, via un tous-ménages… Sans succès.

«Face à ce manque de candidats, il faudra à nouveau se poser la question d’une fusion.»