Canton du Valais – La panne de courant de vendredi dernier expliquée Une porte-parole de Swissgrid a levé le voile sur les causes de la coupure d’électricité qui a touché environ 112’000 ménages vendredi dans le district de Sierre et dans le Haut-Valais.

Soixante communes valaisannes avaient été touchées par cette panne. KEYSTONE

Un déclenchement accidentel des équipements de protection a provoqué la panne d'électricité qui s'est produite vendredi dernier à 16h23 dans le district de Sierre et dans le Haut-Valais. Une enquête détaillée sur l'incident est déjà en cours, affirme mercredi Swissgrid

Défaut électrique

Les équipements de protection se sont déclenchés car ils ont détecté la présence d'un défaut électrique dans l'installation. L'origine et la cause de ce défaut sont encore en cours d'investigation. «Nous devons pour cela analyser dans le détail l'ensemble des facteurs techniques et humains, ainsi que leur enchaînement, pour comprendre la séquence des évènements qui a provoqué au final le déclenchement», indique une porte-parole à Keystone-ATS.

L'incident qui s'est produit lors des travaux d'inspection liés à l'extension de la sous-station 220 kV à Chippis (VS) avait duré une heure. En raison du dysfonctionnement technique, les sous-stations de Stalden, de Bitsch, et de Mörel ont également été touchées par la perte de tension, détaille mercredi la société nationale pour l'exploitation du réseau électrique.

Soixante communes valaisannes, soit environ 112'000 ménages, ainsi que le commerce et l'industrie de la région de Sierre et de tout le Haut-Valais, à l'exception de la vallée de Conches, avaient été touchées par cette panne.

Des perturbations avaient aussi affecté la ligne ferroviaire du Lötschberg.

( ATS/NXP )