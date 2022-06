Fermeture de l’espace aérien – La panne de Skyguide va coûter des millions à Swiss La compagnie aérienne envisage de demander réparation à Skyguide. Le montant exact du préjudice est en cours d’évaluation.

À l’heure actuelle, le montant du préjudice est encore en cours d’évaluation. (Photo d’illustration) KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

La panne informatique du contrôleur aérien Skyguide, qui a entraîné la fermeture de l’espace aérien helvétique pendant plusieurs heures il y a environ deux semaines aura sans doute coûté à la compagnie Swiss «plusieurs millions de francs».

De plus, la filiale de Lufthansa souffre cruellement d’un manque de personnel et a dû annuler 676 vols au total entre août et octobre, soit 2% du programme de vols prévu. La pénurie de main-d’œuvre n’est toutefois «qu’en partie» à mettre sur le compte de la restructuration entreprise en 2021. «On est toujours plus intelligent après coup», a concédé le Belge.

La compagnie aérienne prévoit d’engager environ 800 membres d’équipage de cabine d’ici 2023, y compris les fluctuations régulières, a poursuivi celui qui en a repris les commandes début 2021, soulignant que «le recrutement bat son plein».

ATS

