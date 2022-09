Si l’on craint de manquer d’électricité en Suisse, d’autres connaissent bien ce problème. Les hasards de la vie m’ont conduite à avoir une famille de cœur en République dominicaine. Dans ce pays, on parle de lumière (luz en espagnol, prononcé lou dans la région). Et on entend souvent les gens s’exclamer «Se fue la luz!» (le courant s’est arrêté) ou «Llegò la luz!» (le courant est arrivé) - la deuxième expression étant en général accompagnée d’exclamations de joie.

La coupure d’électricité, c’est banal – presque culturel. Le dimanche, on croise des femmes en bigoudis qui attendent le courant pour retourner faire leur brushing au salon. Le poulet s’achète le matin, faute de frigo fiable. Dans un clip, le musicien Joan Soriano s’arrête au milieu d’un morceau pour sortir bougies et instruments traditionnels.

Moins amusant, les pannes à répétition n’encouragent pas à payer ses factures – mais plutôt à privilégier les branchements sauvages. Et épisodiquement, le mécontentement explose dans la rue.

Beaucoup d’hôtels dominicains ont un budget générateur. Les habitants qui le peuvent utilisent des batteries pour stocker puis redistribuer l’énergie. Du coup, il suffit de regarder qui garde la lumière dans les moments critiques pour connaître ses voisins plus fortunés. Cela dit, ce dispositif ne suffit en général pas pour le frigo et s’épuise si l’interruption dure trop longtemps.

Il y a quelques jours, je racontais nos craintes actuelles sur Skype à une amie dominicaine. «Oh, mes pauvres! s’exclame Rosannys. Quand l’électricité part, elle manque rapidement. La nourriture se dégrade… Et une personne malade peut mourir très vite.»

«Avec une forme de fatalisme, on fait les choses quand on peut, et si on ne veut pas être déçu, mieux vaut éviter les grands projets.»

Son fils Diego, 9 ans, évoque les ventilateurs qui ne fonctionnent plus, avec les risques pour la santé des aînés et les difficultés à dormir avec la chaleur et les moustiques. Je leur rappelle qu’en Suisse, on craint le froid. Là-bas comme ici, ce n’est pas facile d’imaginer le quotidien de l’autre.

Tous deux ont longtemps dû faire avec de longues interruptions. Selon Rosannys, l’électricité partait vers 7 heures, revenait en général après la pause de midi et disparaissait en fin d’après-midi. En fait, l’horaire n’a jamais été clair. Les jours de lessive, les femmes ne doivent pas s’éloigner - histoire d’être là quand les machines peuvent tourner. Les feux de circulation marchent… mais pas toujours. Le travail est ponctué de pauses forcées, rendant les délais de livraison aléatoires. Avec une forme de fatalisme, on fait les choses quand on le peut, et, si on ne veut pas être déçu, mieux vaut éviter les grands projets.

Rosannys, avec son fils Diego: «Quand l’électricité part, elle manque rapidement… La nourriture se dégrade… Et une personne malade peut mourir en une heure.» DR

Pour Rosannys et Diego, toutefois, ces déboires appartiennent (presque) au passé. Récemment, leur situation s’est beaucoup améliorée, grâce à la construction d’un grand parc éolien dans leur région, le sud-ouest du pays. La préparation du repas du soir se termine plus rarement à la lampe frontale! «Maintenant, les arrêts ne durent pas plus de trois heures, quatre au maximum. Et c’est souvent la nuit», conclut la maman. Presque le bonheur, s’il n’y avait pas les coupures d’eau.

