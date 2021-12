Vocabulaire hivernal – «La papètche» a les faveurs de l’arc lémanique Avec quel terme désigne-t-on la neige mouillée et sale? Notre coup de sonde en ligne met en évidence la préférence claire des Vaudois et des Genevois. Patrick Monay

Quelle «papètche» dans cette rue! DR

Comment appelez-vous la neige mouillée ou fondue qui traîne sur les bords de nos routes après la pluie? Notre coup de sonde lexical, lancé mercredi sur nos plateformes numériques, livre ce jeudi un verdict sans appel: «papètche» l’emporte avec près de deux tiers des suffrages. Pas moins de 64% des participants ont choisi ce terme onomatopéique (ou ses variantes «papette», «papotte», «papotche») dans la liste suggérée.

Belle publication de l’Écal Mots du terroir et design moderne se conjuguent dans un dico En vingt-quatre heures, vous avez été près de 1400 à répondre à la question posée. Le deuxième mot le plus fréquent est «la tchaffe» (ou «tiaffe», «diaffe») avec 19%. La «pètche» (ou «potche», «patche») complète le podium avec 8% des réponses. 5% des participants choisiraient un autre terme (non précisé), tandis que «patchoque» (ou «patioque», «patiôque», «patçoque») ne recueille que 3% des suffrages.

La «pètche» plus au nord

Précisons que cette prise de température n’est pas un sondage représentatif. Le fait qu’elle s’adresse en priorité aux lecteurs réguliers des sites de «24 heures» et de la «Tribune de Genève» aboutit à une forte représentation des habitants de l’arc lémanique.

Le linguiste Mathieu Avanzi, qui nous a aidés à préparer cette opération, avait déjà conscience de la prédominance du terme «papèteche» et de ses dérivés dans les régions en question. C’est ce que montre sans ambiguïté la carte ci-dessus, réalisée par ses soins.

Mathieu Avanzi

La «pètche» aurait ainsi davantage les faveurs des habitants de l’arc jurassien. Quant au terme de «patchoque», il est surtout utilisé en Savoie, Haute-Savoie et en vallée d’Aoste, note Mathieu Avanzi. Mais il est aussi répandu dans le Valais romand, selon une enquête réalisée en 2015 auprès de plus de 6000 locuteurs originaires des Alpes et du Jura.

Patrick Monay est rédacteur en chef adjoint de la rédaction Tamedia. Il dirige la rubrique Suisse depuis 2018, après y avoir couvert l'actualité des cantons romands dès 2012. Né et domicilié en Valais, il est entré en l'an 2000 à la rédaction locale de 24heures, où il a travaillé sur la Riviera et dans le Chablais. Plus d'infos @PatrickMonay

