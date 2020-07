Projet immobilier à Payerne – La paroisse cède sa parcelle bâtie le long de la Broye La Maison de paroisse sera rasée et remplacée par un bâtiment multifonctionnel où la paroisse disposera de nouveaux locaux. Frédéric Ravussin

La Maison de paroisse protestante a été construite en 1959. Elle devrait être rasée prochainement. FRÉDÉRIC RAVUSSIN

Le projet de bâtiment multifonctionnel au cœur de Payerne peut aller de l’avant. Mardi soir, les paroissiens de Pacore (Payerne, Corcelles, Ressudens) ont largement accepté (34 oui, 4 non et 3 blancs) la vente du terrain qui leur appartient à la société coopérative Promco-Coopelia. La mise à l’enquête du futur bâtiment devrait intervenir dans le courant du mois. Il est prévu qu’il abrite une salle communale publique, des logements protégés, divers cabinets médicaux ou les bureaux de CMS. Et des locaux pour la paroisse, justement.

Car ce vaste projet qui comprend aussi la création de deux parkings souterrains ne pourrait pas voir le jour sans la démolition de l’actuelle Maison de paroisse protestante, construite en 1959 rue de Guillermaux. Une bâtisse fatiguée dont la paroisse n’aurait pas pu assumer seule les rénovations nécessaires.

Le montage imaginé prévoyait donc la vente de la parcelle «paroissiale» aux porteurs de projet pour 842’100 francs, soit 700 francs le mètre carré. Ce montant tient compte du fait que les frais de démolition de la maison de paroisse sont à charge de l’acquéreur. «Les votants l’ont bien compris. Ils n’ont pas contesté cette proposition de prix», souligne Jean-Claude Pradervand, président du Conseil de paroisse. Les quelques personnes opposées à cette vente ont regretté qu’une maison paroissiale proprement dite soit remplacée par des locaux dans un bâtiment en PPE.

Car ces locaux (notamment pour le catéchisme) appartiendront bien à Pacore, à terme. En réinjectant l’argent de cette vente, la paroisse doit encore s’acquitter d’une somme de 365’400 francs dont elle ne dispose pour le moment pas. «Dans un premier temps, nous allons donc les louer. Et parallèlement nous lancer dans une recherche de fonds auprès des banques et de partenaires et nous approcher de la Fondation pour les institutions paroissiales», relève Jean-Claude Pradervand.