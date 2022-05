Surcoûts imprévus – La paroisse fait la quête auprès de Gland pour son église La Commune a accordé un prêt de 250’000 francs à la paroisse catholique pour payer le solde des factures liées au nouvel édifice. Yves Merz

La nouvelle église catholique de Gland, en forme de cône tronqué. PATRICK MARTIN

Les travaux de la nouvelle église catholique de Gland touchent à leur terme, et les messes y sont déjà célébrées. La dédicace de l’église a eu lieu le 13 février en présence de Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg. Selon les dernières estimations, le coût total de la construction de l’édifice et de ses équipements s’élève à 4,6 millions de francs. Comme il manquait 250’000 francs pour pouvoir honorer les dernières factures, la paroisse catholique de Nyon a sollicité la Municipalité de Gland pour un prêt, que le Conseil communal lui a accordé jeudi dernier.