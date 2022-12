Prix Alfred Latour 2021 – La partition visuelle d’Olivier Christinat Avec «Pas un jour sans une nuit», le photographe lausannois publie un livre soigné aux rythmes subtils. Boris Senff

Le puzzle des baigneurs sur la plage. OLIVIER CHRISTINAT

L’an dernier, le photographe Olivier Christinat remportait le Prix Alfred Latour, qui récompense un projet de livre associant au minimum deux des disciplines pratiquées par Alfred Latour lui-même: la peinture, la gravure, le dessin, le design textile, le graphisme et la photographie. Rendu possible par cette généreuse distinction, l’ouvrage «Pas un jour sans une nuit» est désormais sorti de l’imprimerie. L’ouvrir, c’est pénétrer dans un labyrinthe visuel raffiné, s’égarer avec délices dans quelques grandes familles d’images qui se modulent selon des rythmes secrets, tout en accueillant des intrus à l’improviste. «Quand je regarde, j’adore me perdre», confesse l’artiste dans son atelier à deux pas du cinéma Bellevaux, à Lausanne.