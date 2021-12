Portrait de Valérie Piller Carrard – La pasionaria de la famille continuera sa lutte au National La conseillère nationale s’engage depuis plus de dix ans en faveur des familles du pays. Sébastien Galliker

Non élue au Conseil d’État fribourgeois, Valérie Piller Carrard n’a pas pu se consoler lors de la dernière session du Conseil national. ODILE MEYLAN

On l’avait laissée en pleurs, fin novembre, à l’Université de Fribourg, au soir du second tour à l’élection au Conseil d’État. On l’a retrouvée souriante sous la neige tombée en décembre sur son village de Cheyres. «C’est assez rare de voir de telles quantités jusqu’en plaine. Ça a fait le bonheur des enfants aujourd’hui, puisque le bus n’a pas pu les mener à l’école», sourit Valérie Piller Carrard, depuis la demeure familiale. Autrefois, la bâtisse faisait office de bureau de poste, exploité par les grands-parents de son mari, Alexandre.