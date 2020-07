Football – La passe de trois pour un très bon Lausanne-Sport Vainqueurs convaincants à Kriens (3-0), les Vaudois ont pleinement rassuré avant le choc au sommet de ce vendredi contre Grasshopper à la Pontaise. André Boschetti Kriens

Anthony Koura (au centre) a marqué les deux premiers buts lausannois. Keystone-sda.ch

Les deux récentes victoires péniblement arrachées contre Chiasso et Schaffhouse n’avaient de loin pas dissipé les inquiétudes des supporters lausannois avant ce déplacement périlleux à Kriens. Des doutes légitimes qui ont pourtant été balayés de la plus convaincante des manières sur la pelouse synthétique de l’une des équipes les plus en forme du moment.

Grâce à l’une des meilleures premières mi-temps de toute sa saison, le LS n’a pas donné l’ombre d’une chance à des Lucernois surclassés dans tous les compartiments de jeu. Une domination sans partage que les Vaudois ont toutefois mis 25 minutes à concrétiser au tableau d’affichage. Après avoir manqué cinq occasions très nettes de prendre les devants, le leader de Challenge League pouvait enfin ouvrir le score grâce à Anthony Koura. Parfaitement servi par Gétaz, l’attaquant français remportait sans trembler son duel avec Bürgisser.

Quel quatuor défensif

Loin de se satisfaire de ce maigre butin, le LS doublait la mise par le même Koura qui profitait avec sang froid d’un magnifique travail préparatoire de Turkes (36e).

Sonné et résigné, Kriens allait ensuite voir ses rares velléités de revenir dans la partie brisées par un adversaire toujours aussi concentré et agressif. À l’image d’un quatuor défensif qui n’a pas laissé la moindre opportunité de réduire l’écart aux attaquants lucernois. Et c’était au contraire le LS qui salait ensuite un peu plus l’addition par l’intermédiaire d’Aldin Turkes, bien servi par Gétaz (64e).

Une démonstration de force lausannoise longtemps attendue mais qui tombe à pic puisqu’elle permettra au leader de Challenge League d’aborder avec confiance son duel au sommet de ce vendredi face à GC.