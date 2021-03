Portrait de Nathalie Lannuzel – La passeuse de théâtre réalise ses rêves d’écriture Directrice artistique des Teintureries, la comédienne et metteuse en scène retrouvera la scène après la fermeture de l’école en 2023. Natacha Rossel

Nathalie Lannuzel est directrice artistique et pédagogique de l’école de théâtre des Teintureries depuis 2012. Florian Cella

La vie, le monde, le théâtre, Nathalie Lannuzel les observe à travers un prisme chatoyant. Tout est question d’angles de vue. Les multiplier invite à prendre des chemins de traverse. À se laisser aller dans l’inconnu. Une nouvelle page s’ouvrira pour elle en 2023 lorsque les Teintureries, l’école de théâtre dont elle est directrice artistique depuis 2012, baissera définitivement le rideau. «Ce sera la fin d’une boucle. J’ai le temps d’y penser et de rêver à la suite.» Calme, posée, la comédienne et metteuse en scène se décrit comme «furieusement impossible à caser». Notre conversation, ponctuée de rires et de silences dans son salon lumineux, sera traversée par les mots «passage», «transmission». Comme des mantras.